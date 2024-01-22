龍年紀念幣夯！嘉義台銀分行百米排隊人潮　日籍遊客只好放棄

記者翁伊森／嘉義報導

台灣銀行各分行22日上午9時開放排隊購買龍年套幣，全國限量4萬5千套，每套售價1900元，開放網路預約及現場申購，嘉義分行上午出現百米人潮，甚至有日籍旅客也想排隊購買，但人潮實在太多只好作罷。

▲台灣銀行嘉義分行排隊購買龍年套幣人潮 。（圖／記者翁伊森攝）

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台灣銀行嘉義分行22日配合全台龍年套幣全台開賣，該分行網路及現場共配發1800套每人限購兩套，21日傍晚及22日上午就有民眾拿小板凳搶排，現場排隊人潮綿延百米公尺，網路約訂購600套只要分行營業時間就可以領取，不少民眾第一次購買，為了自己的生肖或是小孫子的龍年生肖出手購買，也有民眾一買好幾年，希望可以湊滿12生肖。

▲台灣銀行嘉義分行準備椅子方便排隊民眾等候 。（圖／記者翁伊森攝）

趙姓民眾表示，自己早上6點半就來排隊，適逢太太生肖屬龍，因此買給他作紀念，未來將評估各年度的生肖製作套幣美感決定是否繼續購入保存。也有民眾表示，今年套幣較去年漲價100元，但鑒於物價上漲加上龍是吉祥象徵，所以可以接受漲價。

▲台灣銀行嘉義分行公告購買事宜 。（圖／記者翁伊森攝）

台銀嘉義分行為因應此次排隊人潮，提前準備椅子及警力維持現場動線及秩序，現場更有來自日本的遊客看到排隊人潮也想加入購買行列，在分行警衛的介紹下，對於排隊購買套幣也新鮮感十足。

▲日本遊客來台灣銀行嘉義分行詢問龍年套幣 。（圖／記者翁伊森攝）