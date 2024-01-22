被嗆沒用的8席　黃國昌舉2例打臉柯建銘：為個人利益隨時轉變立場

▲民眾黨團召開「內閣可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日選出正副院長，民眾黨拋出4項國會改革承諾作為與藍或綠合作的考量，然而民進黨團總召柯建銘21日批評，若民眾黨8席立委是製造國會紛擾，那就是沒用的8席。對此，民眾黨不分區立委當選人黃國昌22日回擊，整個立法院可由柯建銘左右的時代結束了，「建立國會聽證調查制度」是過去總統蔡英文的政見，可見柯建銘為了個人利益，立場隨時轉變，禁不起檢驗。

民眾黨團22日上午召開「內閣可以看守 施政不可擺爛 民眾黨團三問NCC」記者會。針對柯建銘昨在廣播批評民眾黨，倘若8席都是來亂的，就是沒用的8席，以及嗆黃國昌「一副天下都是看我的樣子」？黃國昌先是謝謝柯建銘指教，並酸說「柯建銘長期在立法院的表現，整個公民社會有目共睹。」

黃國昌提及，過去這8年民進黨在立院取得過半多數後，作為總召的柯建銘，連立法院長蘇嘉全、游錫堃都沒放在眼裡，彷彿整個立院都是柯建銘個人能左右、操控，「不過這樣的時代，或許已經結束了。」

黃國昌指出，自己在總統大選前舉辦過記者會，也跟大家報告過，柯建銘就是喜歡喬事，聯合再生違法被抓到出事了，馬上去找柯建銘這位「立法院最有名喬王」處理，「這是哪門子的監督制衡？這是私下喬事，大喇喇的到這樣程度。」針對這些弊案，不管牽扯到誰，千萬不要天真以為這只是總統大選的議題，相關違法、濫權、包庇、圖利，新的國會會持續追蹤下去。

黃國昌說，針對柯建銘發言的公信力，自己以另一個例子來說明，柯建銘覺得民眾黨團提出的國會聽證調查制度有憲政問題，「柯建銘顯然忘記了，2016年總統蔡英文在競選總統時，『建立國會聽證調查制度』就是蔡英文的政見，怎麼那時候沒聽柯建銘講過有憲政問題？」

黃國昌再舉例，2012年林佳龍提案、鄭麗君連署要建立國會聽證調查制度，林佳龍是美國耶魯大學政治學博士，「奇怪，怎麼柯建銘當時沒罵林佳龍『不要以為大家沒唸書』、『怎麼會提這種違反憲政主義的東西』？」柯建銘為了自己政治利益跟個人利益，立場隨時在轉變，根本禁不起檢驗，整個公民社會都看在眼裡，「最後還是謝謝柯建銘的指教，民眾黨團進入國會是要推動法案、監督行政權，不是要私下喬事。」

媒體追問，柯建銘說「不與民眾黨與虎謀皮」，會不會覺得民進黨關上「綠白合作」大門？黃國昌認為，柯建銘發言總是有自己利益考慮，不需要對個人發言多做回覆，「因為相較比起來，游錫堃的發言就比他有高度多了，這也是為什麼游錫堃可以當立法院院長。」至於柯建銘基於個人利益所做的一些發言，這種見縫插針的話，沒什麼回應的必要。