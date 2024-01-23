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台中男跟KTV妹回家「看掃地機器人」！進門動手性侵

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲吳男藉著「參考掃地機器人使用狀況」為由，跟著小花回家，並且伸出狼爪逞慾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名吳姓男子日前到KTV參加慶生活動，期間認識了女子小花（化名），後來以「參考掃地機器人使用情況」為由，跟著小花回家，沒想到進門後伸出狼爪，動手侵犯小花逞慾，還喊出「好濕」等話語，氣得小花報警提告。台中地院審理後，依照強制猥褻罪，判吳男6個月有期徒刑。

根據判決書內容，吳男2023年2月間到台中某KTV參加慶生活動，期間認識了女子小花，2人等到活動結束，又跑去某餐酒館飲酒，直到隔天凌晨2點30分才離開。

等到準備離場，吳男向小花開口，以「參考掃地機器人之使用情況」及「借廁所」等理由，想到小花家參觀。小花對這項提議沒有拒絕，於是帶著吳男回家。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲吳男藉著「參考掃地機器人使用狀況」為由，跟著小花回家，並且伸出狼爪逞慾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

沒想到，吳男抵達小花家以後，根本不是要看掃地機器人，而是直接伸出狼爪，將小花抱上床，動手侵犯德逞。

由於小花奮力掙扎，吳男接著又將對方抱到腿上，伸出狼爪侵犯，甚至還說出「好濕」等話語。受到持續大罵、喝斥以後，吳男才決定停手，並且離開小花住處。

小花事後報警提告，吳男落網後則坦承犯行、並與她成立調解、履行條件。台中地院法官審理後認為，吳男沒尊重小花的性自主權，實施強制猥褻的犯行，不過犯後已成立調解、履行條件，因此依照強制猥褻罪判處6個月有期徒刑、緩刑2年，期間須接受法治教育2場次、交付保護管束，全案仍可上訴。

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