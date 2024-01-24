按摩師稱女婦科有問題竟插入！還辯女方太胖回拉才碰到

▲按摩師藉機性侵得逞，讓女子身心受創，到精神科求診。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市某養生館內的江姓按摩師，2019年在幫一名婦人按摩時，稱對方有婦科疾病，必須按摩相關穴位，最後竟趁機指侵得逞。婦人提告，江男遭逮時辯稱，是女方太胖，回拉時不慎摸到，並未性侵。一審判決江男無罪，但二審改認定有罪，並判刑3年6月；全案再上訴最高法院，24日駁回上訴定讞。

判決指出，江男為桃園市某「足體養生館」中正店之按摩師傅，案發於2019年3月底，下午2點多，當時52歲的婦人到養生館內進行腳底及全身按摩，江男對婦人說，婦人因為有婦科的疾病，需要按摩相關的穴位。結果趁著按摩時，江男先觸摸到婦人下體，最後更手指侵入。婦人不甘受辱，事後提出告訴，檢警單位偵辦後，依照「強制性交罪」對江男提起公訴。

法院審理時，江男否認犯案，辯稱當時婦人表示大腿痠痛，經獲得對方同意後，於加價時段為婦人加強舒緩大腿痠痛；可能因為婦人比較胖，他壓得比較深，回拉時之動作太大，可能因此有碰觸到婦人下體，但絕對沒有把手指侵入。

一審法院採信江男說詞，判決無罪，檢方上訴二審，高等法院審理後，認為婦人遭侵犯後，精神出現狀況，還到精神科求診，甚至還說要包尿布才有安全感；此外又有其他客觀證據，證明江男確實違反常理、藉由按摩性侵婦人得逞。故此，二審改認定江男有罪，考量他身為按摩師傅，為逞一己私慾，利用按摩碰觸婦人身體之機會，對婦人強制性交，造成婦人身心受傷，且犯後未能達成和解、取得原諒及賠償損害，因此判刑3年6月。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。