前警總退役軍官吸收2同僚成共諜　3人均獲輕判定讞

▲3名退役軍官竟淪為共諜，最高法院將3人判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前警總上尉情報官崔沂生退役後到對岸經商，遭大陸情報單位吸收，回台後聯繫2名前同事，並將部分情報交付對岸情治單位。3人遭起訴後，一審全數判刑、二審一度逆轉改判其中一人無罪，但更一審又全數改輕判7月到1年2月的輕刑。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

判決指出，現年64歲的崔沂生，為國防部臺灣警備總司令部第21期幹訓班畢業，曾服役於警總北部地區警備司令部，並於1988年間自警總北部地區警備司令部上尉情報官退役。崔男退役後，直到2004年間前往大陸經商，結識隸屬山東省濟南市的張姓情報人員，對方願意幫崔男在當地經商，但要求他吸收軍黨政人員協助蒐集情報。

崔男開始聯絡小自己10屆的學弟、曾於警總保安處服役，於1999年間自海岸巡防司令部第五三六情報組中校小組長退役的李慶賢。崔男居中聯繫，讓李男與對岸情報人員會面，之後並陸續交付「海岸巡防機關情報蒐集項目」、「東部地區巡防局對『涉案船筏基資建檔及蒐報作為』指導要項」、「東部地區巡防局對『黑金剛快艇從事走私活動』執行蒐報、清查任務編組」等等資料，並收取5千人民幣為報酬。

另外崔男也聯繫1998年間自海巡署岸總局文書科上校科長退役的葉瑞璋，安排李男帶著葉男與對岸情報人員會面，並交付「南沙太平島交通基礎整建工程個案計畫書」「海巡署103年6月份署務會報資料（103年6月26日）」、「海巡署103年10月份擴大署務會報資料（103年10月30日）」、「海巡署103年11月份署務會報資料（103年11月26日）」等資料，李男、葉男也因此獲取人民幣12,000元與新台幣15,000元之報酬。

案經檢調單位發現後，趁3人返台之際逮捕3人，並依照違反《國家安全法》等罪，提起公訴。一審將崔男判刑2年6月、李男判刑3年6月，葉男則被判刑1年。上訴二審後，崔男、李男分別遭判刑1年4月、2年，葉男則獲判無罪。案經最高法院先將崔男判刑1年4月、李男判刑10月定讞，其餘撤銷發回，更一審又改將崔男判刑10月、李男判刑1年2月與2個7月的刑度，葉男遭判刑10月。全案再上訴，最高法院24日駁回上訴，全案定讞。