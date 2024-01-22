出席立委座談喊「假投票不能放棄」　傅崐萁稱宮廷派實戰派要並行

▲傅崐萁出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委當選人韓國瑜18日宣布，與同黨立委江啟臣組成「韓江配」競選立院正副院長，但傳出傅崐萁也有意角逐龍頭，國民黨中央委員會政策委員會今（22）日舉辦「國民黨第十一屆新科立委座談會」，討論議事運作。傅崐萁會前受訪時表示，自己是能夠在國會促進藍白合的人，「假投票是一個民主的制度不能放棄」，並嗆宮廷派跟實戰派是可以並行。

不過，被問到傅崐萁口中的宮廷派所指何人，傅崐萁卻笑而不答。

傅崐萁更舉過去國民黨副院長提名人，包括曾永權、洪秀柱，每一位都是經過假投票初選所產生，所以一個民主政黨一路走來，非常不容易，尤其是在任時候，他們會非常珍惜這份成果，但不管大家想法如何，「我們絕對不可能跑票。」

傅崐萁說，過去只要一黨獨大，絕對不會推動國會改革，往往是和稀泥，這次只有在野合縱連橫，才可能進行一次徹頭徹尾的國會改革，這不是口號，因為立法委員不是各政黨的工具，是帶回滿滿的基層渴望改革進步的民意。

傅崐萁指出，美國有國會調查權、聽政權、不得藐視國會權，以及國會成員必須不能說謊，否則重罪的法律，這才是讓113位立委每人成為獨立行使職權的國會議員，成為人民靠山。中華民國各部會的腐敗，往往都是因為政黨政治閹割國會議員職權。此時此刻最重要的就是國會改革，也是這次要參選國會領袖最主要的原因。

傅崐萁表示，合縱連橫在野的部分，他能夠讓藍白合作、一起讓國會正常化。至於其他的很多好朋友對他有很多關心，有很多講法想法，他都尊重。

傅崐萁說，假投票在民主制度非常不容易形成的，不管在任何時間，再艱困，民主制度不能放棄，過去王金平、曾永權、洪秀柱，每位都經過假投票初選產生，一個民主政黨，一路走來非常不容易，尤其是在野的時候，必須珍惜這份成果。

傅崐萁指出，2024年總統大選他擔任全國後援會總幹事，2020年總統大選他輔選當時的總統候選人韓國瑜跑全國，2022年九合一大選他也擔綱全國提名輔選責任，一直到今天，不是為了哪一次，就是希望國家能夠壯大，清廉的政治，是他從政22年，所有政務都可以接受檢視。