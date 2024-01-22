冷到停班課？「低溫假」6大QA一次看　決定權在縣市首長

▲寒流南下，今日全台寒冷。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

霸王級寒流來襲，中央氣象署指出，今（22日）至週三（24日）受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。目前陽明山國小已決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，明（23日）與週三停課2天。針對何種情況能放低溫假？由誰決定放假？《CTWANT》為此也整理出6大QA供民眾參考。

何種情況可以放「低溫假」？

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根據相關法規條文，只有風災、水災、地震、土石流等天然災害屬於停班課範圍，低溫、高溫並無列入，除非因為天氣太寒冷導致災害，縣市首長就可考量發布停止上班或上課，學校也可視狀況決定停班停課。

地方政府是否能自行評估？

內政部長林右昌日前接受媒體聯訪時表示，若天氣寒冷對社會運作及學生上學造成影響，地方政府可以依照相關權責宣布停班停課。

北市教育局也表示，22日白天起寒流南下且持續降溫，請各級學校首長掌握天氣資訊，並依天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，若決定停班停課，要報教育局備查。

對此，台北市長蔣萬安20日指出，之前105年1月也是有一波強烈寒流來，所以在針對陽明山上的山區學校，也請學校評估當時寒假期間有一些課程或活動，如果有狀況就請校長依據既有的天然災害停班停課作業辦法，跟教育局報備之後，就會停止上班、上課，「所以這一次一樣，我們就循例辦理，我們都有相關的作業辦法」。另外，新北市長侯友宜也表示請教育局針對各學校狀況評估，以學生安全為最大考量。

上班族能放「低溫假」嗎？

「天然災害停止上班及上課作業辦法」僅適用政府機關及學校，民間企業並不適用。不過，根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，雇主在寒流期間要多關心勞工，就能少一點災害，且要留意勞工保暖措施及身體狀況，若未依相關法令規定，採取低氣溫環境作業各項安全衛生及應變措施，導致勞工罹災，將依法查處究辦，最高可處3萬至30萬元罰鍰。

另外，若勞工居住所在地或通勤路線所屬縣市首長宣布停止上班，勞工可以不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。且勞工若應雇主要求而出勤，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

戶外工作沒低溫假怎麼辦？

2021年，職安署訂定「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，要求雇主寒流期間做好勞工禦寒保暖措施，防止低溫引起的危害。對於戶外作業的勞工，雇主應留意低溫特報，特別注意低氣溫作業風險，採取必要應變措施，如穿戴保暖衣物或防護具、實施工作調配等、建立伙伴互助系統、實施低氣溫作業危害預防教育訓練及規劃人員身體狀況不適之緊急處置等適當措施，若未依規定致勞工罹災，將依法查處究辦，最高罰15萬元罰鍰。

夏天炎熱有「高溫假」嗎？

行政院人事行政總處2013年邀請醫療、法律專家學者與衛生福利部、勞動部、交通部中央氣象局及其他機關開會後獲共識，因高溫難以明確定義，政府機關現階段不適合以法制化方式規範高溫停班停課。勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉去年（2023年）在立法院受訪時也解釋，高溫假在國外非常少見，連美國都未訂相關規範，因此會再搜集更多資料做比對，同時也呼籲，雇主應做好預防熱危害之措施。

戶外工作是否也應比照室內工作訂有高溫作業標準？

鄒子廉表示，室內高溫作業規範是規範室內有鍋爐、火爐、高爐等產生熱源的場所；戶外高溫作業部分，勞動部在設置規則有明確規定「戶外高溫作業相關防範措施」，要求雇主提供遮陽、熱危害評估等管理措施。他強調，戶外也有高溫作業安全指引，可要求事業單位做改善，外界或有誤解，我國早有規範、也有法效性。鄒子廉進一步說明，在炎熱夏季，勞動部同時啟動高溫戶外作業專案檢查，若查到違反缺失，就通知改善；不予改善者，可罰3~15萬元；而若勞工在外從事工作發生中暑或熱疾病，而產生職業疾病，就直接罰3到15萬元。

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