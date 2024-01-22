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拜年送禮眉角多！他求救「送超商禮盒會太懶？」2派人掀論戰

▲春節期間向親友拜年是國人傳統習俗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲春節期間向親友拜年是國人傳統習俗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／閔文昱報導

農曆新年是一家人聚首一堂的團圓好日子，不少人在與家人到親戚家拜年時，會準備紅包、新年禮物。對此，一名網友發文透露，他今年拜年時打算直接購買超商的禮盒，但又擔心「會讓人覺得太懶惰」，因此求問網友「拜年送超商的禮盒可以嗎？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他從出社會之後，除了包紅包，也開始要負責購買拜年用的禮盒，但由於他去年忘記要訂禮盒，好看的禮盒基本上都買不到了，因此今年學到教訓，早早就開始研究，並發現小七外已擺滿堆成山的禮盒，還有水果禮盒可以預訂，直接宅配到親戚家附近的門市，令他相當心動。

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不過，原PO也坦言，若他真的準備超商的禮盒送人，不知「會不會讓人覺得太懶惰？」因此也求問廣大網友「有人送過超商禮盒嗎？拜年送超商的禮盒可以嗎？」

▲原PO好奇，拜年送超商禮盒會不會被認為太偷懶？（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO好奇，拜年送超商禮盒會不會被認為太偷懶？（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友熱烈討論，紛紛表示「ok的啦，有送就不錯了」、「又不會看你的發票，而且禮盒通路都很多」、「超方便的啊，臨時去有小朋友的親戚家還可以挑跟動漫聯名的哄小孩」、「有送就不錯了」、「沒差，不會在意+1」、「我覺得送水果禮盒很讚，尤其是高級的」、「超商都是安全牌，很好，不要送一些奇奇怪怪的」。

不過，也有網友直言「搞不好過好幾手之後又回你家」、「老實說這種的包裝都很多，內容物空虛，可以考慮看看水果行的呀」、「如果知道是在超商買的話是會覺得是有一點沒誠意啦，但如果很熟的話沒差」、「覺得沒有準備就不要在超商亂買了，訂幾杯手搖比較實際」。

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