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社會 社會焦點 保障人權

誆買30瓶威士忌！皮衣男偷信用卡盜刷9萬　女店員：他人模人樣

▲▼ 。（圖／）

▲台中太平一名無業男子12日身穿皮衣外套，佯裝是「老闆」要購買30組威士忌禮盒，實際上偷偷竊取店員信用卡盜刷9萬。（圖／翻攝Facebook／我是太平人）

記者許權毅／台中報導

台中市一名邱女在酒品禮盒店上班，12日晚間遇到一名皮衣男，自稱要一口氣購買30幾盒威士忌送給員工。不料該男趁隙溜到倉庫，偷走邱女皮夾內3800元跟信用卡，邱女被盜刷9萬多元後才驚覺遭竊，回想起該男詭異行為，並調閱監視器後趕緊報案。警方則表示，男子無業居無定所，鎖定身分積極偵辦中。

太平警分局表示，12日接獲一名酒品禮盒店報案，店員邱女指出突然接獲銀行訊息，消費一筆9萬800塊的消費，才發現皮包內的信用卡不見，遭到盜刷，且現金也遺失3800元。

▲▼ 。（圖／）

警方調閱監視器後，鎖定一名戴眼鏡的皮衣男，趁店家忙碌，跑到倉庫翻找包包，嫌疑重大，經影像比對後，已經鎖定其身分，積極追查中，將依竊盜罪嫌送辦。

店員邱女表示，男子看起來衣著正常「人模人樣」，當時一進入店內，就開口要30幾個禮盒，但當下有其他客人，該男就趁著空檔，偷偷溜進去倉庫偷竊，行竊完後，裝得若無其事回到前台，再次跟邱女要禮盒，並謊稱要去領錢，隨後消失。

太平分局呼籲，年關將近，民眾外出或是辦理各類事情，應多注意身上隨身包包及財物，錢不漏白，避免宵小覬覦，另警方也將於「加強重要節日安全維護期間」，加強防竊防詐工作，以維護民眾居家及生活安全。

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