大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

▲超商網羅200款春節禮盒開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準春節走春拜年禮盒需求大增，有超商網羅200款年節禮盒選擇，從超可愛卡通肖像造型到日本進口伴手禮通通有，最低199元就能輕鬆入手，即日起於全門市開賣；至2月20日前可享指定禮盒2件95折優惠，使用全盈+Pay支付則可享單件9折優惠，至2月7日前再加碼指定禮盒任選3件打85折，把握機會買起來。

▲卡通肖像禮盒超Q。

全家今年春節禮盒主打「肖像造型龍享禮」、「卡通玩趣龍喜禮」、「經典美味龍厚禮」3大主題特色，網羅200款選擇，首推超Q「三麗鷗大耳狗喜拿萌萌造型存錢筒」，30公分高的大耳狗換上超萌龍年新裝，可愛爆表，還有「卡娜赫拉的小動物精品堅果禮盒」，粉紅兔兔與P助變身Q版恐龍，應景到不行；除外更推出多款附有多樣化贈品的肖像禮盒，像是「丹尼船長米米花-哆啦A夢的憶起翻翻樂」、「Kid-O卡娜赫拉的小動物戳戳樂分享盒」等，讓消費者可以邊吃邊玩。

而在「經典美味龍厚禮」系列則推薦Let's Café餅乾禮盒、通路獨家日本伴手禮，包括年年熱賣的「Let's Café手作鮮乳蛋捲禮盒」，以及全新「Let's Café曲奇禮盒」，內含鹹甜海鹽奶油口味及綿密茶香鐵觀音口味；日本伴手禮部分則有日本老字號米果專賣店「三州製菓」推出的「萬葉花集米果禮盒」、日本百年和菓舖「中島大祥堂」的「Hitotoe菓和果禮盒」及「若尾製菓」的「兔四郎鳥取特產餅乾」，精緻程度滿分。

▲7-11開賣200款春節禮盒優惠。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另，7-11今年也開賣約200種年節禮盒選品，價格從百元以下至千元以上均有，其中，進口精緻禮盒品項約占1成，又以獨家首次引進「星巴克春節紅包飲料禮盒」與14款日本排隊名店伴手禮最受歡迎，像是東京必買回購率最高之一的「東京砂糖奶油樹夾心脆餅禮盒」、河口湖必買伴手禮推薦「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」等都十分推薦送禮。

除外，年節送禮以中高價位精補禮盒為年度銷售之最，像是韓國進口熊津紅蔘飲去年整體銷售倍數成長，今年更獨家引進無糖版，提供更豐富選擇，還有雞精精補類禮盒也是送禮常勝軍；而海外空運直送的進口新鮮水果禮盒需求也增多，今年特別引進「紐西蘭櫻桃」、「美國光波富士蘋果」、「日本青森蜜富士蘋果」等禮盒選擇。