　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

▲▼全家春節禮盒。（圖／業者提供）

▲超商網羅200款春節禮盒開賣了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準春節走春拜年禮盒需求大增，有超商網羅200款年節禮盒選擇，從超可愛卡通肖像造型到日本進口伴手禮通通有，最低199元就能輕鬆入手，即日起於全門市開賣；至2月20日前可享指定禮盒2件95折優惠，使用全盈+Pay支付則可享單件9折優惠，至2月7日前再加碼指定禮盒任選3件打85折，把握機會買起來。

▲▼全家春節禮盒。（圖／業者提供）

▲卡通肖像禮盒超Q。

全家今年春節禮盒主打「肖像造型龍享禮」、「卡通玩趣龍喜禮」、「經典美味龍厚禮」3大主題特色，網羅200款選擇，首推超Q「三麗鷗大耳狗喜拿萌萌造型存錢筒」，30公分高的大耳狗換上超萌龍年新裝，可愛爆表，還有「卡娜赫拉的小動物精品堅果禮盒」，粉紅兔兔與P助變身Q版恐龍，應景到不行；除外更推出多款附有多樣化贈品的肖像禮盒，像是「丹尼船長米米花-哆啦A夢的憶起翻翻樂」、「Kid-O卡娜赫拉的小動物戳戳樂分享盒」等，讓消費者可以邊吃邊玩。

而在「經典美味龍厚禮」系列則推薦Let's Café餅乾禮盒、通路獨家日本伴手禮，包括年年熱賣的「Let's Café手作鮮乳蛋捲禮盒」，以及全新「Let's Café曲奇禮盒」，內含鹹甜海鹽奶油口味及綿密茶香鐵觀音口味；日本伴手禮部分則有日本老字號米果專賣店「三州製菓」推出的「萬葉花集米果禮盒」、日本百年和菓舖「中島大祥堂」的「Hitotoe菓和果禮盒」及「若尾製菓」的「兔四郎鳥取特產餅乾」，精緻程度滿分。

▲▼7-11春節禮盒優惠。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣200款春節禮盒優惠。（圖／記者周姈姈攝，下同）

另，7-11今年也開賣約200種年節禮盒選品，價格從百元以下至千元以上均有，其中，進口精緻禮盒品項約占1成，又以獨家首次引進「星巴克春節紅包飲料禮盒」與14款日本排隊名店伴手禮最受歡迎，像是東京必買回購率最高之一的「東京砂糖奶油樹夾心脆餅禮盒」、河口湖必買伴手禮推薦「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」等都十分推薦送禮。

除外，年節送禮以中高價位精補禮盒為年度銷售之最，像是韓國進口熊津紅蔘飲去年整體銷售倍數成長，今年更獨家引進無糖版，提供更豐富選擇，還有雞精精補類禮盒也是送禮常勝軍；而海外空運直送的進口新鮮水果禮盒需求也增多，今年特別引進「紐西蘭櫻桃」、「美國光波富士蘋果」、「日本青森蜜富士蘋果」等禮盒選擇。

  【你可能也想看】

►美國好市多出招抓「共享會員卡」！台灣也跟進？　業者回應了
►腿排、雞腿都吃得到！　速食店「8塊炸雞桶買1送1」限時16天搶
►限定10天搶！超商「3大隱藏版優惠」來了　送19元咖啡、15元熱狗

ET快訊
寒流來了！　一個台灣2個世界
快訊／超哥火大！　開嗆：如果時間倒轉一次，我還是會揍他
勸退傅崐萁！　朱立倫下令：就是支持「韓江配」
快訊／超哥道歉了！認沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓
小施2周前「測評超哥日料店」！他回味：鬼門關前走一次
2個三寶片！賓士搶快左轉鳴喇叭　短褲女「低頭騎車」撞上慘摔
快訊／把Toyz打成豬頭！　超哥5萬元交保

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

牛肉麵、海鮮粥都有！　「6款庶民台菜美食」超商限定開吃

10口味任選！　速食店「13吋大比薩下殺5折」限定3天搶吃

等到了！超商大杯美式「第2杯10元」爽喝　限時4天

是你嗎？全聯最終場抽5名「百萬得主」！幸運中獎門市一次看

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

大耳狗換龍裝變身存錢筒超Q！　超商最新「200款春節禮盒」開賣了

牛肉麵、海鮮粥都有！　「6款庶民台菜美食」超商限定開吃

10口味任選！　速食店「13吋大比薩下殺5折」限定3天搶吃

等到了！超商大杯美式「第2杯10元」爽喝　限時4天

是你嗎？全聯最終場抽5名「百萬得主」！幸運中獎門市一次看

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

Tozy直播評醋飯被打　超哥認來亂動手K爆頭...還有1男出腳踹

快訊／戴資穎逆風局超神！直落2橫掃陳雨菲今年首冠入袋

收編皮包骨小貓！才養6個月「整隻灌飽氣」超圓　她翻對比照嚇到

苓雅新成屋「1坪35萬」　他驚：不敢想像台積電蓋好會噴到哪

超哥餐廳頻被Toyz打負評　馮語婷揪2關鍵主因：要學一下王陽明

美商科慕鹽酸管線破裂汙染　害大堀溪魚屍遍佈！最高罰600萬

戰後第一代畫家陳銀輝過世　文化部代表頒贈總統褒揚令

賣2年還沒售出？賣房社團見「萬年大樓8樓」　屋齡50年開2.8億

坦言Toyz很聰明！超哥怒火中燒嗆：就算時間倒轉，我還是會揍他

ATM明細別亂扔！拾獲者看見餘額624萬驚呆　銀行教1招防窺

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

消費熱門新聞

限時4天！超商3款飲品「第2杯10元」爽喝

全聯抽最後5名「百萬得主」幸運門市看這

超商大杯美式、拿鐵買2送2今天搶

尚好「A」統一麵包食在安心

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

電信資費大戰開打聰明消費者看這

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

速食店13吋比薩下殺5折吃限定3天吃

超商獨賣「日本人氣零食」任選買2送1

速食店打造超狂「1公尺刮刮卡」

最新過年送禮民調出爐！這個禮支持過半完全送到心坎裡

全聯大掃除用品買1送1、伴手禮下殺

快來試手氣！超商咖啡飲品買1送1爽喝

更多熱門

相關新聞

春節送禮近5成民眾花費破5000元

春節送禮近5成民眾花費破5000元

農曆春節即將到來，此時期也是民眾積極社交、與親友相聚的主要時機，許多人都浮現「想聚一聚」的念頭，近期東方線上E-ICP數據也發表有關春節的統計分析報告，顯示過年送禮金額連年增長，疫情過了之後更有社交需求，其中有70％的送禮者都選擇禮金或紅包，比其他選項高出數倍。

日本全家賣衣服！運動衫「跑5間店才搶到」

日本全家賣衣服！運動衫「跑5間店才搶到」

超商最新6款庶民台菜鮮食開吃了

超商最新6款庶民台菜鮮食開吃了

桃園春節長照服務不打烊　提前撥打1966預約

桃園春節長照服務不打烊　提前撥打1966預約

歸來慈天宮春節擲筊　連20聖筊送現金200萬

歸來慈天宮春節擲筊　連20聖筊送現金200萬

關鍵字：

春節禮盒超商全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

打爆Toyz「YTR超哥驚人身家全起底」！開箱黑卡爆紅

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面