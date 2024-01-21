桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

▲雇主（左一、三）購買印尼沙嗲醬禮盒給照顧長輩的新家人。（圖／由米提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年前，正值購買年貨的高峰時刻。桃園市一直以其多元友善的形象聞名，尤其在容納新住民和移工方面更是脫穎而出。今年，桃園伴手禮協會邀請推動桃園新住民文創的由米整合行銷工作室，前進台北世貿年貨展，為消費民眾呈現一場美食和烹飪創意的盛宴，吸引許多民眾前來消費支持。

▲來自德國的留學生對泰式風味爆米花驚讚不已。（圖／由米提供）

在這次展覽中，來自不同國家的新住民姐妹們身著傳統服飾，展示自己所監製的特色產品。印尼的新住民柳佳文帶來了家鄉特色的印尼沙嗲醬，這款醬料由烤過的花生、椰奶、大蒜、醬油和辣椒等成分熬製而成，散發出誘人的香氣，不僅可作為肉串的蘸醬，還能用來調味沙拉，甚至直接搭配麵條享用。

▲來台遊玩的紐西蘭民眾肯定台灣多元飲食文化。（圖／由米提供）



泰國新住民林李翠玲展示了SDGs泰國風味泰奶以及香茅爆米花。四川新住民蘭妍欣製作了榮榮麻辣冰釀滷味，來自雲南的新住民李娟則帶來了她的故鄉特產-嚴選普洱茶。這些料理和產品不僅展現了多元文化的魅力，更透過美食帶來了跨文化交流的機會，吸引了來自各國的觀光客的矚目和購買。

▲由米執行長楊禮琳(左三)與桃園新住民朋友，期在台北世貿年貨展展現多元包容。.

在展會中，由米執行長楊禮琳和同仁白亭軒分享了一個感動的相遇。一對夫妻前來支持新住民姐妹們，原來他們是想到在台灣照顧他們的長輩的印尼移工，因為不能回家鄉過年，所以特地購買印尼沙嗲醬回去送給她，以表達對這位新家人的感謝之情。這個故事不僅溫暖人心，也展現了台灣人在多元友善的行動進步。

楊禮琳表示，世貿年貨展也是一個多元文化交流的平台，展現了桃園市的包容和創新精神。感謝桃園市政府和桃園伴手禮協會向記食品的向勇理事長和宏旺食品林運鐘理事長的邀請，有機會在全台室內最大年貨展展現新住民文創年貨，為台灣社會帶來更多的創新創意。

「桃園市伴手禮協會」自2016年成立迄今，將邁入第8個年頭，長期用心推廣桃園市伴手禮品牌形象，整合區域內業者建構行銷通路，協助其拓展商機並帶動相關產業的發展。