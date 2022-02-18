桃園伴手禮協會拜會議長邱奕勝　尋求拓展海外市場

▲桃園伴手禮協會拜會議長邱奕勝，尋求拓展大陸市場。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有感台灣伴手禮市場飽合，向外拓展市場已成必然趨勢。桃園伴手禮協會理事長向勇18日由協會榮譽理事長陳兆義陪同，帶領理監事成員拜會市議會，並向議長邱奕勝表示，大陸市場龐大、通路完整，如能進軍大陸等海外市場，對國內相關產業將是一大助益。邱議長應允，將全力協助行銷桃園在地伴手好禮到海外，創造更多商機。

向勇說，桃園市伴手禮協會自2016年成立迄今，將邁入第6個年頭，長期用心推廣桃園市伴手禮品牌形象，整合區域內業者建構行銷通路，協助其拓展商機並帶動相關產業的發展。近年來，因台灣市場飽合，向外拓展市場成為必然的趨勢。以臨近的大陸為例，其市場龐大、通路完整，如能打通商路、進軍大陸市場，對國內相關產業將是一大助益。

邱議長表示，禮尚往來為傳統中華文化，伴手禮扮演著聯繫情感之重要角色，近年來伴手禮更成為各地觀光旅遊的重要行銷工具，肯定協會各會員結合在地特產，打造特色伴手禮，以「桃園金牌好禮」打響桃園伴手禮品牌，讓桃園市伴手禮成為許多人逢年過節的送禮首選。

邱議長並與向勇理事長等拜會人員，就當前小三通、大陸食品關稅等當前產業發展困境與理事長交換意見。議長也應允，將協助行銷桃園在地好商品，開闢新市場方面，給予必要之協助。