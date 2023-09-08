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桃園青創團隊發光　榮獲2023年台灣地域振興新秀獎

▲桃園青創團隊榮獲2023台灣地域振興新秀獎

▲桃園青創團隊「由米整合行銷」團隊榮獲2023台灣地域振興新秀獎，市府研考會主委吳肇銘(右二)予以肯定。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

號稱台灣地方創生奧斯卡的第3屆「地域振興大賞」，8日舉行頒獎。來自桃園的返鄉青創團隊「由米整合行銷工作室」榮獲2023年台灣地域振興新秀獎。執行長楊禮琳感謝桃園市新移民協會的姐妹協助，讓曾多年在海外留學、就業的她，深感透過整合和永續的共同理念，在桃園有一群乘風破浪、飄洋過海的新女力，推動多元文化的新可能。

▲桃園青創團隊榮獲2023台灣地域振興新秀獎

▲由米執行長楊禮琳(左)和印尼籍職人柳佳文，出席領獎。（圖／楊慧青提供）

楊禮琳曾在海外生活10多年，2020年她因為在桃園市文化局的社造計劃輔導下，從桃園青埔社區營造開始重新接觸故鄉的土地，2021年成立工作室，並開啟新住民多元創新創意的陪伴及培力工作，並於2023年與桃園在地新住民社團及印尼籍的新住民職人柳佳文共同推出產品-印尼沙嗲醬。

楊禮琳說，過去新住民姐妹把故鄉的美味帶到新鄉，只能採以手作在市場或夜市販賣，經過政府相關單位的輔導，「由米」經由桃園在地醬料大廠的協助，讓姐妹的沙嗲醬以衛生安全的量化生產，成為美味的文創商品。

▲桃園青創團隊榮獲2023台灣地域振興新秀獎

如果沒有對桃園的愛、並從社造開始，讓她更認識土地，也看到自己能在這塊土地做一點點事，楊禮琳感恩道：我想不會有與新住民及在地協會共創產品的念頭。

▲桃園青創團隊榮獲2023台灣地域振興新秀獎

2023年第4屆台灣地方創生年會由台灣地域振興聯盟攜手新北市政府於9月8日及9日在新北市舉行，今年年會以「跨」為主題，分別從「跨世代」、「跨領域」、「跨文化」及「跨越」等不同面向的分場論壇進行深度討論。8日晚間第3屆地域振興大賞頒獎典禮在新北市府1樓舉行，桃園市政府研考會主委吳肇銘亦出席。

台灣地域振興聯盟主任委員林峻丞表示，除了論壇交流，年會更舉辦有台灣創生奧斯卡之稱的「地域振興大賞」，今年有195團隊報名，經嚴格評選，只有9個團隊獲獎。

為了激勵各地方團隊，台灣地域振興聯盟辦理「地域振興大賞」表彰優秀的地方創生團隊，並培養更多台灣鄉鎮地方創生人才，以利他共好的理念勾勒地方、國家及環境三贏願景，共同邁向台灣地方創生的永續發展。其中，地域振興新秀獎，遴選五年內地方創生團隊，具備明確的成果績效，且對地方產生影響力。藉此激勵新秀團隊發揮地方蹲點精神，繼續 耐心深耕地方。

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