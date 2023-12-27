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台灣地方創生基金會二週年　全台250個地方創生夥伴感恩陪伴培力

▲台灣地方創生基金會二週年

▲台灣地方創生基金會董事長陳美伶(右二)，對地方創生工作的青年陪伴及培力，受到肯定。（圖／楊禮琳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣地方創生基金會慶二歲生日，甫於今年9月初獲得「地域振興新秀獎」的桃園市由米整合行銷工作室執行長楊禮琳說，基金會董事長陳美伶及基金會的夥伴們，一路以來對從事地方創生工作的青年陪伴及培力，短短兩年，全國22個縣市，已有近250個地方創生夥伴加入平台，展現對永續、人本和產業經濟的理念和實踐。

▲台灣地方創生基金會二週年

▲台灣地方創生基金會二週年。（圖／楊禮琳提供）

楊禮琳27日表示，在創生團隊眼中，沒有架子的還有美伶姐，用行動展現如何把創生當成志業在輔導全台地方創生夥伴。小到簡報訓練、產品通路上架，大到媒合上市櫃公司或是爭取台新地方創生貸款，美伶姐總是想的比創生團隊更遠、更高，最重要的是實踐及陪伴和培力的方法也很能落地，讓深蹲在地方的團隊總能看到愈來愈多的希望。

▲台灣地方創生基金會二週年

▲楊禮琳(右)及來自泰國的林李翠玲職人。（圖／楊禮琳提供）

此外，美伶姐總能叫出每個在地夥伴的名字，更能把腳步踏到在地，因此也建立起如同家人般情感。由米夥伴李易達也說道，對從事地方創生的青年來說，最重要的是帶著理想但又找到經營模式的火苗活下去，而美伶姐種是會想辦法給團隊加碳加火。同時，對青年來說，留能在自己的故鄉實踐理想，讓故鄉變好，進而在故鄉安居樂業，是一件幸福有特別有意義的事。

桃園市的新住民人口逾六萬多人，新住民佔人口比例己快接近 5%，楊禮琳因緣結識一群勇敢、堅強又認真努力的新住民姐妹。因有感很多人說，新住民做的東西看起來沒有品牌化及文創感，為此「由米」舉辦「新味．禮」新住民創異料理商品化產品選拔活動，讓新住民姐妹開始有了自己的文創商品及生態系聯盟，一起打團體戰。

目前「由米」與來自印尼的柳佳文職人，及來自泰國的林李翠玲職人，聯手在地新移民女性關懷協會共創了三個產品。此一創新的陪伴及培力DEI多元共創金三角模式，在2023年獲得地域振興大賞活動地域振興新秀獎肯定。

台灣地方創生基金會26日於政大公企中心舉行二週年慶，來自全台各地的30組地方創生團隊出席，於分享創業故事中，展現「越在地、越國際」的經營理念和競爭力。而「由米」是出席台灣地方創生基金會二週年活動的惟一桃園代表，也是惟一的雙人及新住民代表，強調「多元共好、平權共創、享受團戰、團進團出」，以上四個元素一直是由米的特色！

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