連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

▲周一到周三受寒流影響天氣寒冷。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日寒流南下，並持續影響至周三，明後天華南雲雨區東移，各地降雨機率都會提高，受冷空氣一波波影響，天氣將會一天比一天冷，周二清晨到周三清晨最寒冷，台中以北最低溫只有6度，另寒流影響期間北部、宜蘭1000公尺以上高山可能下雪，其他地區2500公尺以上高山也有望降雪。

氣象署預報員陳姵安表示，今日寒流南下影響至周三，明後天華南雲雨區東移，北部、東北部有雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨，其他地區有局部短暫雨，中南部明天越晚降雨機率越高。

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▲明後天溫度預報。（圖／氣象署）

陳姵安表示，周三水氣減少，北部、東部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周四天氣偏乾。周五、六天氣再度轉濕，北部、東部、恆春半島有局部短暫雨，東部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。下周日再度轉乾，雨區限縮在東部及恆春半島，將有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨。

陳姵安指出，今日北部、東北部明顯轉冷，明天清晨台中以北、東北部11到12度，其他地區13到15度。明日北部、東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，到了中午可能只剩下10度，中南部還有18到20度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周二清晨到周三清晨是最冷的時段，陳姵安表示，台南以北、東北部、東部只有8到9度，沿海空曠地區及近山區6到7度。周二整天北部、東北部都濕冷，氣溫只有8到9度。周三白天雨勢趨緩，北部高溫略升至12度，其他地區16到18度。

陳姵安表示，周四寒流減弱，但各地高溫仍低於20度，中南部約19到20度，北部、東北部、東部15到17度。另外，明天晚上到周三清晨水氣較豐沛，北部及宜蘭1000到1500公尺、其他地區2500到3000公尺以上高山有機會下雪。