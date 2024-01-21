　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲周一到周三受寒流影響天氣寒冷。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日寒流南下，並持續影響至周三，明後天華南雲雨區東移，各地降雨機率都會提高，受冷空氣一波波影響，天氣將會一天比一天冷，周二清晨到周三清晨最寒冷，台中以北最低溫只有6度，另寒流影響期間北部、宜蘭1000公尺以上高山可能下雪，其他地區2500公尺以上高山也有望降雪。

氣象署預報員陳姵安表示，今日寒流南下影響至周三，明後天華南雲雨區東移，北部、東北部有雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨，其他地區有局部短暫雨，中南部明天越晚降雨機率越高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲明後天溫度預報。（圖／氣象署）

陳姵安表示，周三水氣減少，北部、東部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周四天氣偏乾。周五、六天氣再度轉濕，北部、東部、恆春半島有局部短暫雨，東部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。下周日再度轉乾，雨區限縮在東部及恆春半島，將有局部短暫雨，北部山區也有零星短暫雨。

陳姵安指出，今日北部、東北部明顯轉冷，明天清晨台中以北、東北部11到12度，其他地區13到15度。明日北部、東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，到了中午可能只剩下10度，中南部還有18到20度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周二清晨到周三清晨是最冷的時段，陳姵安表示，台南以北、東北部、東部只有8到9度，沿海空曠地區及近山區6到7度。周二整天北部、東北部都濕冷，氣溫只有8到9度。周三白天雨勢趨緩，北部高溫略升至12度，其他地區16到18度。

陳姵安表示，周四寒流減弱，但各地高溫仍低於20度，中南部約19到20度，北部、東北部、東部15到17度。另外，明天晚上到周三清晨水氣較豐沛，北部及宜蘭1000到1500公尺、其他地區2500到3000公尺以上高山有機會下雪。

ET快訊
最強寒流來襲！北市「1學校」開第一槍：周二、周三放低溫假
黃仁勳脫下招牌皮衣！赴陸穿「東北大花」跳扭秧歌
台中男陳屍出租套房　身旁有氮氣鋼瓶
快訊／獨居男「多日未出門」　被發現時陳屍床邊
確信民眾黨不會泡沫化　柯文哲嗆：希望酸民活得夠久！
台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨失望
店內監視器拍到8男1女！　有人出腳踹Toyz
海鮮餐廳維安加強！　防衝突擴大
騎車逆向！遭對向高速猛撞　2人慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

給吃仙丹「Toyz一樣挑剔」　超哥就是要揍！PTT吵翻了

快訊／學測國文科解答出爐！　看你對幾題

集集鎮10人小校113學年停辦　縣府召開公聽會與地方達成共識

戰後第一代畫家陳銀輝過世　文化部代表頒贈總統褒揚令

寒流來了！「一個台灣2個世界」南北溫差12度

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

給吃仙丹「Toyz一樣挑剔」　超哥就是要揍！PTT吵翻了

快訊／學測國文科解答出爐！　看你對幾題

集集鎮10人小校113學年停辦　縣府召開公聽會與地方達成共識

戰後第一代畫家陳銀輝過世　文化部代表頒贈總統褒揚令

寒流來了！「一個台灣2個世界」南北溫差12度

台中轎車翻覆5人一度受困...iPhone自動報案　意外揪出逃逸移工

聽說洪總比較嚴格　許峻暘增肌提升球質

北市文山區深夜裸男「逛大街玩鳥」　他辯壓力大被送辦

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

學生整天躲在廁所拍TikTok！　美國中學「直接把鏡子拆了」

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

全台限量！　最新「草莓巧克力、日本蜜柑生乳捲」開吃了

「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

飯店櫃檯最怕被跳針狂問「3字」　過來人淚推：奧客祈使句

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋了

兒雞雞很小！夫怪妻懷孕天天喝飲料　醫戳破盲點

51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」吸朝聖

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

Toyz「閃掉第2拳」？他重看打人1幕驚呆

「濕冷寒流」今南下！明全台有雨　連3天恐跌破5℃

最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5度

都是「Toyz劇本殺」！圤智雨揭1幕有破綻

華航班機突掛「緊急代碼」　折返桃園機場

更多熱門

相關新聞

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

入冬最強寒流即將來襲，台北市陽明山區有機會降雪，陽明山國小今天下午召開寒流停課因應會議決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園1月23日（二）與1月24日（三）停課兩天，另行在1月29日（一）、1月30日（二）補課。

寒流急凍！風險常發生在2時間點　醫：「1部位」保暖很重要

寒流急凍！風險常發生在2時間點　醫：「1部位」保暖很重要

1000m↑高山有望下雪　6路線路面可能結冰

1000m↑高山有望下雪　6路線路面可能結冰

超強寒流來襲　雲林農民啟動防寒作業嚴防寒害

超強寒流來襲　雲林農民啟動防寒作業嚴防寒害

寒流來襲！陽明山有望下雪

寒流來襲！陽明山有望下雪

關鍵字：

冷空氣寒流冷氣團氣象下雨下雪

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面