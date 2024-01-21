開車小心！寒流來襲「1000m↑高山有望下雪」　6路線路面可能結冰

▲今日到周二水氣多，高山可能降雪。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日起寒流影響至周三，周二以前水氣偏多，北部、宜蘭1000到1500公尺以上高山有望降雪，其他地區2500公尺以上高山也可能下雪。交通部公路局表示，部分高山路面可能結冰，用路人要多加留意。

公路局表示，注意路段包括台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路、台18線阿里山公路、台20線南橫公路、台21線新中橫公路等6條路線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，請用路人留意上述路線之管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象署最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

公路局表示，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。

公路局指出，轄管道路路況訊息，民眾可透過公路局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。

▲寒流來襲可能下雪，不少追雪族衝上山賞雪。（示意圖／記者游芳男翻攝）