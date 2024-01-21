　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

▲▼0108大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲最強寒流來襲，陽明山可能降雪，圖為2021年1月8日大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊惠琪／台北報導

入冬最強寒流即將來襲，台北市陽明山區有機會降雪，陽明山國小今天下午召開寒流停課因應會議決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園1月23日（二）與1月24日（三）停課兩天，另行在1月29日（一）、1月30日（二）補課。

因應寒流來襲，台北市教育局日前宣布，各級學校可視情況自行決定是否停辦停課，若決定停班停課，需報教育局備查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市教育局副局長陳素慧表示，因國小已經放寒假，僅有寒假課後照顧班有停班停課問題，目前陽明山地區學校僅有陽明山國小提出申請。至於國中和高中職部分，因配合北市舉辦全中運，1月23日至26日補課，但尚未有學校提出停課申請。

陽明山國小今開會決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園1月23日（二）與1月24日（三）停課兩天，另行在1月29日（一）、1月30日（二）補課，停課期間，家長若因上班無法居家照顧孩子時，學校將予以協助，學生仍可到校實施課照班或課後留園。

此外，陽明山國小也宣布，停課期間適逢學校教師甄選，亦順延舉行，改為一招1月25日、二招1月26日、三招29日舉行，以及六年級樂樂棒球集訓日1月23日暫停。

ET快訊
快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」　超哥店員林男今晚到案
YOASOBI台北開唱！高亢狂飆千萬神曲
開「保時捷凱燕」接超哥！大咖駕駛身分曝　頻道擁95萬訂閱
屏東市立委服務處遭砸　高雄男認了喝醉洩恨
4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」
快訊／考生看這！「數A、自然科」解答出爐
「台灣波神」遊日被找下海拍AV！　認收邀約：開價600萬
孫生談超哥暴打Toyz陰謀論　喊話酷炫和「他」打一場
飯店櫃檯最怕被跳針狂問「3字」　過來人淚推：奧客祈使句

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流殺到差15度…高雄月眉午後31.1度　同時間台北不到16度

開「保時捷凱燕」赴北檢接超哥！大咖駕駛身分曝　頻道擁95萬訂閱

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

過年往南衝！高雄燈會「雙鴨游進港」驚喜加倍　氣墊樂園免費玩

快訊／學測國文預估五標出爐　作文貼近生活不難發揮

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

寒流殺到差15度…高雄月眉午後31.1度　同時間台北不到16度

開「保時捷凱燕」赴北檢接超哥！大咖駕駛身分曝　頻道擁95萬訂閱

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

過年往南衝！高雄燈會「雙鴨游進港」驚喜加倍　氣墊樂園免費玩

快訊／學測國文預估五標出爐　作文貼近生活不難發揮

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨的失望

寒流殺到差15度…高雄月眉午後31.1度　同時間台北不到16度

快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」　超哥店員林男今晚到案

林書豪缺陣弟弟扛起一切　國王喜迎楊敬敏歸隊笑納3連勝

直擊／YOASOBI台北開唱「高亢狂飆千萬神曲」　實名制3項不符禁入場

開「保時捷凱燕」赴北檢接超哥！大咖駕駛身分曝　頻道擁95萬訂閱

鍾佳濱服務處遭砸　高雄男認了喝醉洩恨！

美國年輕人難躋身中產階級！　房產經紀人：年薪380萬才夠買房

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認收邀約：開價600萬

孫生談超哥暴打Toyz陰謀論　喊話酷炫和「他」打一場：恩怨要解決

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」吸朝聖

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋了

兒雞雞很小！夫怪妻懷孕天天喝飲料　醫戳破盲點

Toyz「閃掉第2拳」？他重看打人1幕驚呆

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

「濕冷寒流」今南下！明全台有雨　連3天恐跌破5℃

最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5度

文化幣今天開領！150萬人可領取

更多熱門

相關新聞

連凍4天！寒流來襲半個台灣剩6°C

連凍4天！寒流來襲半個台灣剩6°C

中央氣象署表示，今日寒流南下，並持續影響至周三，明後天華南雲雨區東移，各地降雨機率都會提高，受冷空氣一波波影響，天氣將會一天比一天冷，周二清晨到周三清晨最寒冷，台中以北最低溫只有6度，另寒流影響期間北部、宜蘭1000公尺以上高山可能下雪，其他地區2500公尺以上高山也有望降雪。

寒流急凍！風險常發生在2時間點　醫：「1部位」保暖很重要

寒流急凍！風險常發生在2時間點　醫：「1部位」保暖很重要

1000m↑高山有望下雪　6路線路面可能結冰

1000m↑高山有望下雪　6路線路面可能結冰

超強寒流來襲　雲林農民啟動防寒作業嚴防寒害

超強寒流來襲　雲林農民啟動防寒作業嚴防寒害

寒流來襲！陽明山有望下雪

寒流來襲！陽明山有望下雪

關鍵字：

寒流低溫假陽明山國小

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

一家五口全變街友　社工目睹震撼

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面