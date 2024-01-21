最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

▲最強寒流來襲，陽明山可能降雪，圖為2021年1月8日大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊惠琪／台北報導

入冬最強寒流即將來襲，台北市陽明山區有機會降雪，陽明山國小今天下午召開寒流停課因應會議決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園1月23日（二）與1月24日（三）停課兩天，另行在1月29日（一）、1月30日（二）補課。

因應寒流來襲，台北市教育局日前宣布，各級學校可視情況自行決定是否停辦停課，若決定停班停課，需報教育局備查。

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北市教育局副局長陳素慧表示，因國小已經放寒假，僅有寒假課後照顧班有停班停課問題，目前陽明山地區學校僅有陽明山國小提出申請。至於國中和高中職部分，因配合北市舉辦全中運，1月23日至26日補課，但尚未有學校提出停課申請。

陽明山國小今開會決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園1月23日（二）與1月24日（三）停課兩天，另行在1月29日（一）、1月30日（二）補課，停課期間，家長若因上班無法居家照顧孩子時，學校將予以協助，學生仍可到校實施課照班或課後留園。

此外，陽明山國小也宣布，停課期間適逢學校教師甄選，亦順延舉行，改為一招1月25日、二招1月26日、三招29日舉行，以及六年級樂樂棒球集訓日1月23日暫停。