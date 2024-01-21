寒流來襲　陽明山有望下雪！學者曝時間點：竹子湖降雪訊號最強

▲學者推估，寒流襲台陽明山可能下雪。（圖／翻攝自Facebook／周昆炫）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日至周三寒流影響，其中今日到周二水氣偏多，北部、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。文化大學大氣系教授周昆炫推測，此波寒流將使陽明山降雪，時間點落在明日半夜到周二清晨都有降雨訊號，竹子湖降雪訊號最強。

氣象署預報員陳姵安表示，今日起寒流正式南下，並持續影響至周三。今日到周二水氣偏多，全台都有降雨機會，推測北部、宜蘭1000到1500公尺以上高山有機會降雪，其他地區2500公尺以上高山可能降雪，另海拔高度有正負200公尺的誤差範圍。

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文化大學大氣系教授周昆炫在臉書貼文表示，這波寒流南下將使陽明山降雪，累積雪量可達5到10公分。根據電腦預測顯示，將與2021年1月8日凌晨10公分降雪情況差不多。

▲根據電腦預測顯示，本次降雪情況將與2021年1月8日凌晨10公分降雪情況差不多。（圖／翻攝自Facebook／周昆炫）

周昆炫表示，推估降雪時間是在1月22日半夜到23日凌晨，其中陽明山竹子湖降雪訊號最強，「有上山的山友們，可以幫忙分享雪深美照」，不過上述言論僅提供學術討論之用，氣象預報仍應以氣象署為準。

陳姵安表示，今日全台灣度下滑，周二晚上到周三清晨最低溫，中部以北、東部、東北部7到8度，沿海空曠地區、近山區平地再低1到2度，根據氣象署一周預報，苗栗縣周二體感溫度已低至-1度。周四寒流減弱，但北部天氣依然偏冷，高溫不超過20度，中南部周五高溫可達20度以上，要注意日夜溫差大。