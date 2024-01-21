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桃園慈濟基金會冬令發放　蘇俊賓：感恩推動慈善公益長達56年

▲桃園慈濟基金會冬令發放

▲桃園慈濟基金會冬令發放活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓21日於八德區，出席「佛教慈濟慈善事業基金會舉辦冬令發放活動」表示，慈濟基金會舉辦冬令發放活動至今已長達56年，給予弱勢團體及有需求的民眾物資及生活上的各項協助，市府將持續結合民間團隊公益力量，團結為桃園社會注入更多溫暖與愛心，提供弱勢更多協助。

蘇俊賓提到，冬令發放活動的資源從各界善心人士一點一滴捐贈而來，而許多響應愛心的人士也曾受過慈濟幫助，當自己有能力時再藉由相同渠道回饋社會。蘇副市長感謝慈濟基金會讓善循環持續蔓延，捐出去的物資讓接收者得到感動，當接收者有力量時，再回頭奉獻更多，進一步將善循環擴散至台灣各地及各個國家，是很好的福份分享。

▲桃園慈濟基金會冬令發放

慈濟慈善事業基金會桃園分會今日聚集桃園靜思堂、八德靜思堂及中壢志業園區志工，共同於八德靜思堂辦理冬令發放活動，為弱勢家庭獻上祝福，今年預計發放戶數200戶，除了提供祝福禮包物資，現場也安排健康諮詢、義剪、祈福、惜福及送春聯等活動，在寒冬之際為社會帶來一股暖流。

▲桃園慈濟基金會冬令發放

社會局表示，目前市府整合各界愛心捐贈的物資平台共有2家實體物資總行、25家分行，提供生活陷困民眾或近貧戶就近於居住地領取物資，同時透過專業社工評估，將各界捐贈物資妥善配送至弱勢民眾家中。春節連假前，民眾如有需求可至社會局各區家庭服務中心申請，經社工評估後取得物資。

此外，社會局「春節加強關懷弱勢計畫」準備關懷救助金，並布建包含桃園區公所、中壢區公所、蘆竹區警察局南崁派出所、八德區警察局八德分局、大園區警察局大園派出所、龜山區公所等6處物資領取處，由4名值機社工備勤，提供給有需求的民眾。包括社會局長陳寶民、八德區長蔡豊展及慈濟總會顧問夏萍蓮等均一同出席活動。

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