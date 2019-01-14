慈濟展開首場冬令圍爐　場內溫馨場外熱鬧





圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟基金會年度首場冬令發放圍爐於1月13日舉行，上午分別在花蓮縣鳳林靜思堂、玉里鎮藝文中心展開，慈濟邀請當地照顧戶前來領取年前的冬令物資，更舉辦素宴圍爐讓照顧戶溫飽一餐，場外還有提供義剪、義診、春聯等服務，現場溫馨、熱鬧滾滾。

慈濟基金會發新聞稿表示，慈濟在花蓮自1969年2月舉辦首場冬令發放圍爐，至今每年針對慈濟照顧戶舉辦。除了每個月的補助關懷，慈濟預計在農曆年前在全台辦理43場冬令發放圍爐活動，無法前往參與的照顧戶則由慈濟志工或社工送上物資關懷，全台預計超過23,000戶慈濟照顧戶獲得實質協助。

2019年1月13日適逢佛教的臘八節，慈濟在花蓮縣分別在鳳林鎮、玉里鎮舉辦冬令發放圍爐。花蓮縣慈濟志工在數日前就開始場布、準備食材，希望讓照顧戶感受年節溫暖。

鳳林鎮慈濟靜思堂除了例常的照顧戶發放，在年前也準備圍爐，菜色部分更是喜氣又有年味，除了有富貴火鍋、五福臨門拼盤、翡翠豆腐羹、高麗菜捲、三杯杏包菇、酥炸雙拼等，還準備了象徵「平安吉祥」的蘋果、橘子。

鳳林靜思堂冬令發放圍爐活動中，除了慈濟志工呈現手語〈感恩的心〉，還有長橋國小合唱表演、意難忘樂團演奏。活動結束後，更送上春聯祝福。

▼慈濟志工在場外提供義剪、義診、書法春聯等服務，圖為鳳林靜思堂環保DIY體驗。

▼鳳林靜思堂冬令發放圍爐活動中，鳳林鎮長橋國小學生前來合唱表演。

在玉里鎮藝文中心的慈濟冬令發放圍爐同樣熱鬧，慈濟玉里福氣站的長者們上台呈現彈力帶體操、雙截棍、運動球等健身保健運動，另外還有玉里慈濟二胡班帶來二胡、笛、蕭、柳琴、中阮等中國樂器演出，玉里慈濟鼓藝隊呈現「雷鼓震天」，而玉里鎮源城國小鼓隊也帶來森巴鼓呈現「鼓動感恩」。慈濟志工也以手語帶動〈千手來千手〉、〈一家人〉、〈感恩的心〉等曲目。

▼玉里鎮藝文中心的慈濟冬令發放圍爐，由慈濟玉里福氣站的長者們上台呈現彈力帶體操、雙截棍、運動球等健身保健運動。

在場外，慈濟志工提供義剪、義診、書法春聯等服務，在鳳林靜思堂有中藥DIY體驗、環保DIY，在玉里藝文中心有健檢區，都是期望讓慈濟照顧戶過一個健康平安年。

住在鳳林鎮的慈濟照顧戶李女士，因罹癌又多重併發，慈濟志工9年前開始關懷李女士，並補助生活津貼，以及李女士女兒的學費迄今。冬令發放活動中，感冒的李女士請李媽媽代言表示，女兒從國中到現在大四了，慈濟補助學雜費至今，感恩慈濟人對他們家庭的照顧。



▼靜思精舍法師關懷照顧戶，並致上結緣品。