確信民眾黨不會走向泡沫化　柯文哲嗆聲：希望酸民活得夠久！

▲阿北小草見面會，柯文哲、陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨黨主席柯文哲得到369萬票位居第三名落敗，得票率26.46%。面對外界關注民眾黨會不會走向泡沫化，柯文哲21日表示，自己第一秒就有答案了，只是怕講出來失言，「我希望他們（酸民）活得夠久。」

柯文哲21日下午於台北榮星花園舉辦「阿北小草見面會」，並寫有「記得帶環保杯，讓我們敬你一杯」口號，表達謝票之意。活動於下午2時登場，但不到2時早已人潮爆滿，雙北市議員、不分區立委當選人皆響應出席，先前的副手搭檔吳欣盈也上台與主持人李頂立、楊寶楨互動，儘管台下有人開玩笑說要喝Johnnie Walker，但吳最終則喝下象徵「主權基金」的雞精。

▲吳欣盈喝下雞精。（圖／記者周宸亘攝）

隨後活動進入「阿北森友會」互動環節，由市議員陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽、陳世軒依序提出4個問題，倘若柯文哲回答太差，就要喝下前方的「酸、甜、苦、辣」飲料。

陳宥丞拿著貼有「酸」標籤的飲料，向柯文哲詢問，很多人說民眾黨是一人政黨、會泡沫化，怎麼回應酸民？柯文哲直言，自己長期被制約，但這題一問，他第一秒就有答案了，只是講出來又怕失言，「你知道我那條答案是什麼嗎？我希望他們（酸民）活得夠久！」聽聞柯文哲嗆爆酸民，陳宥丞最終只好自己喝下「酸」飲料。

第二題輪到黃瀞瑩拿著「甜」標籤飲料，要求柯文哲向一旁的夫人陳佩琪說一句「很甜」的話，且要除了「謝謝」以外；柯文哲則說，這題有標準答案，「只要說我愛你就好了！」由於柯文哲過去幾乎沒在公開場合向陳佩琪放閃，眾人狂喊擁抱或接吻，最後柯文哲則將手搭在陳佩琪肩膀上擁抱。

林珍羽則拿著象徵「苦」的飲料詢問，柯文哲被視為「政治苦行僧」，2024大選也許有不盡人意的地方，倘若能重來，認為哪個部分能做得更好？柯文哲說，自己今天中午才想到一個答案，「理性、務實、科學，什麼叫做理性？我們要能夠理性了解，很多人民是不理性的。」

面對此番言論遊走失言邊緣，柯文哲趕緊補充道，「其實更精確的說法，不是『不理性』，而是『非理性』，我們要能理性了解，很多市民是非理性的，所以應該以後要用更理性的方法，怎麼去感性的推動，這是我們要去思考的。」

最後，陳世軒拿著「辣」標籤的飲料，詢問柯文哲是否真的覺得民進黨幕僚比民眾黨強？柯文哲認為，民進黨平均薪水一定比民眾黨高，「所以我倒覺得⋯當然現在要拗一分錢一分貨，但我們都物超所值。」

面對柯文哲一一接招並反擊，最終4杯飲料都是由市議員喝下肚，加碼由陳佩琪提出一個問題。陳佩琪稱，選戰中已經歷酸甜苦辣的過程，而箇中滋味應該是柯文哲感受最深，「至於我要問的，我想他已經回答我了，我就放在心裡，以後陸續在臉書跟各位分享！」聽聞陳佩琪又要寫臉書，一旁的柯文哲嚇到張大嘴喊「拜託你不要寫了！」

陳佩琪說，柯文哲會很緊張，但她不會這麼沒良心，所以會選一個風和日麗的日子發文，因為柯文哲看到她的臉書文章會胃酸分泌增加，所以等柯文哲胃酸比較可以時再發文。

隨後輪到柯文哲致詞，針對剛剛被問民眾黨會不會泡沫化議題，柯文哲表示，「剛剛有人問說民眾黨會不會泡沫化，為什麼我相當確信不會？我還是要跟大家講，認真是一種文化，選後一週至今，我們還是7時30分上班、很認真工作，希望用認真文化確保我們不斷進步。」並喊出「革命尚未成功，阿北和小草繼續努力」。