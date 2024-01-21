找蔡壁如回任中央委員？　柯文哲證實「上週有提」：要走黨內程序

▲柯文哲出席阿北小草見面會。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如角逐台中第一選區立委失利，被爆將回任民眾黨中央委員，民眾黨主席柯文哲21日表示，儘管中央委員可由黨主席指定，但還是要想辦法走黨內民主程序，上週提出來之後，仍要看中央委員會討論如何處理。

柯文哲21日下午於台北榮星花園舉辦「阿北小草見面會」謝票活動，會後接受媒體訪問。針對蔡壁如稱「柯盈配」衛生紙在台中海線發不出去？柯文哲表示，這是有可能的，但也沒到全部發不出去，因為蔡壁如那個地方有藍白合作，所以有些支持藍的選民會投給蔡壁如，但不會投給「柯盈配」，進而不想拿衛生紙，「她講的應該有可能，但不至於全部」。

針對外傳蔡壁如將回任中央委員？柯文哲回應，中央委員雖然可以由黨主席指定，但還是要想辦法走黨內民主程序，所以上週提出來，至於要怎麼做，仍要視中央委員會討論如何處理。

媒體追問，找蔡壁如回來，會不會擔心與不分區立委當選人黃珊珊關係不好？柯文哲說，「不會啦！」小黨空間太小，只要每個人都往外發展，而不是每天在裡面競爭，就不會有問題。

至於民眾黨會不會增設副主席職務？柯文哲提及「有在考慮」，但後來發現黨章沒有副主席，這週開會時有人提出來詢問，但要交給類似法務的人員討論如何增訂，最起碼開完黨代表大會之後，才有辦法修改黨章處理。媒體追問，有無屬意的副主席人選？柯文哲說，要先有法，才能處理。