內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

▲柯文哲、陳佩琪出席阿北小草見面會。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨黨主席柯文哲以第三名落敗，由於民眾黨選前公開批評各家民調準確度，甚至揚言選後一一攤開來檢視，如今真如外界分析第三名，遭酸「海水退了才知道誰沒穿褲子」。柯文哲21日坦言，該改進就一定要改進，包括民調失準等，要開始思考黨內是否成立民調中心。

柯文哲21日下午於台北榮星花園舉辦「阿北小草見面會」謝票活動，柯文哲致詞時表示，在此要先表達謝謝，台灣20年來，大概只有這次選舉有出現「公民運動」，此次凱道造勢人數大概是2014年太陽花學運後，10年以來最大規模的一次公民運動，「當然在這也要跟大家表達歉意，因為選舉沒有成功，一定有很多原因。」

柯文哲提及，雖然有公民運動，但畢竟民眾黨地方組織不足，「其實我要跟大家講，我們現在開始做分析，我得票率最高的前10個里，有7個在新竹縣市，一看就知道在竹科附近的。」但有2個比較有趣的地方，分別是金門大學、澎湖科技大學，很多都是本島民眾將戶籍搬過去，另還有台中南屯，目前仍在研究中。

柯文哲指出，有幾件事情目前也在研究，第一點，「民調我們還是被批評很多，我們也要深刻檢討。」所以發給約100多位黨代表，每個人寫出在此次選舉中，遇到哪些需要改進的優缺點，屆時會將問題分門別類，內部開檢討會議討論。

最後，柯文哲也說，在這除了要跟大家表達謝謝，如果不是大家支持，以民眾黨的資源，這場選舉根本不可能撐到最後；而該改進的就一定會改進，包括民調到底是怎麼一回事、哪個地方失準，還是要做很多檢討，所以在思考民眾黨要不要成立自己的民調中心。

柯文哲稱，民進黨、國民黨都有自己的民調中心，而民眾黨身為小黨，資源比較不夠，如果有固定的組織，每次做、每次校正就會越來越準確。