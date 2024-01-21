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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國會選舉綠白或藍白合？　柯文哲曝「最後期限」1月28日

▲▼阿北小草見面會-柯文哲,陳佩琪（圖／記者周宸亘攝）

▲阿北小草見面會，柯文哲、陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日選出正副院長，身為「關鍵少數」的民眾黨團向藍綠拋出國會改革4承諾，將左右8票投票意向。面對藍綠都拋出橄欖枝，究竟國會要「綠白合」還是「藍白合」，黨主席柯文哲喊話，還是希望大家踴躍回應對國會改革的訴求，而Deadline（最後期限）就是1月28日。

柯文哲21日下午於台北榮星花園舉辦「阿北小草見面會」謝票活動，雙北市議員、不分區立委當選人皆響應出席，並且於會後接受媒體訪問。

針對國會改選藍綠都遞出橄欖枝，游錫堃說小黨當議長是民主政治常態，國民黨的傅崐萁也接受國會改革，民眾黨目前支持誰？柯文哲表示，不分區立委當選人黃國昌有提出4項國會改革事項，希望要競選的人公開回應，目前看起來只有傅崐萁有公開回應，其他都還沒有，「希望凡是要選的人，先表達願意支持國會改革意願，再來決定要支持哪一邊。」

▲▼阿北小草見面會（圖／記者周宸亘攝）

至於傅崐萁說國會改革是「基層小草的期盼」，由於「小草」被視為柯粉的代名詞，會不會覺得是向民眾黨拉票，又或是捲入國民黨內鬥？柯文哲回應，國民黨怎麼推，目前還不曉得，但主張要有初選機制、盡量走民主機制，反正如果有誰支持民眾黨國會改革意願，到時候再來處理。

另外，關於不分區立委當選人黃珊珊說，不會跟任何利益團體做交換，是不是代表不會「綠白合」？因為目前外傳有可能是黃珊珊、游錫堃搭配？柯文哲強調，還是期望大家踴躍回應民眾黨對國會改革的訴求，看看大家怎麼表示，最後幾天黨內會有民主機制決定怎麼做。

媒體追問，倘若沒人回應怎麼辦，有無最後Deadline時間？柯文哲強調， 有回應有回應的做法，不回應也有不回應的做法，「大概28號還可以啦！」

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