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王滬寧晤日社民黨訪問團　盼中日尊重彼此重大關切

▲▼中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在北京會見由日本社民黨黨首福島瑞穗率領的代表團。（圖／翻攝新華社）

▲王滬寧在北京會見由日本社民黨黨首福島瑞穗率領的代表團。（圖／翻攝新華社）

文／中央社台北21日電

中國全國政協主席王滬寧日前在北京會見日本社民黨代表團時表示，希望中日尊重彼此核心利益及重大關切，推動構建契合新時代要求的中日關係。

中國官媒新華社報導，王滬寧19日在北京會見由日本社民黨黨魁福島瑞穗率領的代表團。他表示，中國國家主席習近平去年11月會見日本首相岸田文雄，兩國領導人重申恪守中日四個政治文件的原則和共識，重新確認全面推進中日戰略互惠關係。

王滬寧說，希望雙方本著「以史為鑑、開闢未來」的精神，客觀理性看待彼此發展，尊重彼此核心利益和重大關切，推動構建契合新時代要求的中日關係。中國全國政協願與日方加強聯繫，為此作出積極貢獻。

新華社引述福島瑞穗指出，社民黨此訪主要目的是再次確認日中和平友好，「日本發動對華侵略戰爭，給中國帶來巨大傷害，我們表示由衷歉意。社民黨願推動日中關係在雙方四個政治文件基礎上健康發展」。

另據共同網引述福島瑞穗說，雙方一致反對將福島第一核電站核處理水排放入海；而關於放寬對日簽證的條件，王滬寧要求日方採取相應措施。

中日1972年簽署中日聯合聲明，確認邦交正常化；1978年締結中日和平友好條約，明載以和平手段解決紛爭；1998年發表中日聯合宣言，將中日關係定為最重要的關係之一；2008年發表中日共同聲明，將中日關係定位為戰略互惠關係。

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