王滬寧晤日社民黨訪問團　盼中日尊重彼此重大關切

▲王滬寧在北京會見由日本社民黨黨首福島瑞穗率領的代表團。（圖／翻攝新華社）



文／中央社台北21日電

中國全國政協主席王滬寧日前在北京會見日本社民黨代表團時表示，希望中日尊重彼此核心利益及重大關切，推動構建契合新時代要求的中日關係。

中國官媒新華社報導，王滬寧19日在北京會見由日本社民黨黨魁福島瑞穗率領的代表團。他表示，中國國家主席習近平去年11月會見日本首相岸田文雄，兩國領導人重申恪守中日四個政治文件的原則和共識，重新確認全面推進中日戰略互惠關係。

王滬寧說，希望雙方本著「以史為鑑、開闢未來」的精神，客觀理性看待彼此發展，尊重彼此核心利益和重大關切，推動構建契合新時代要求的中日關係。中國全國政協願與日方加強聯繫，為此作出積極貢獻。

新華社引述福島瑞穗指出，社民黨此訪主要目的是再次確認日中和平友好，「日本發動對華侵略戰爭，給中國帶來巨大傷害，我們表示由衷歉意。社民黨願推動日中關係在雙方四個政治文件基礎上健康發展」。

另據共同網引述福島瑞穗說，雙方一致反對將福島第一核電站核處理水排放入海；而關於放寬對日簽證的條件，王滬寧要求日方採取相應措施。

中日1972年簽署中日聯合聲明，確認邦交正常化；1978年締結中日和平友好條約，明載以和平手段解決紛爭；1998年發表中日聯合宣言，將中日關係定為最重要的關係之一；2008年發表中日共同聲明，將中日關係定位為戰略互惠關係。