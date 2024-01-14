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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一路落後...輸了1.3萬票！　苗博雅喊：不要為我哭泣

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，立委候選人苗博雅致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲苗博雅立委選戰以1萬3598票敗給國民黨羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者許凱彰／台北報導

社民黨台北市大安區立委候選人苗博雅，在2024年區域立委選戰對決國民黨推派的候選人羅智強，最終以得票數7萬4375票輸掉選戰。苗博雅13日晚間「承認敗選」表示，會輸掉這場選舉，是因為她個人的努力不夠，並不是台灣的民主不夠好，也喊話支持者，「千萬別為苗博雅難過，不要為大安區的選舉結果感到沮喪」。

苗博雅在2024年的區域立委選舉中，以7萬4375票居次，勝過同選區3位候選人，分別是制度救世島的張雪卿、臺灣雙語無法黨的崔建章以及臺灣維新的朱翊銘，輸給國民黨羅智強的8萬7973票。

苗博雅13日晚間認了敗選，她說到，會輸掉這場選舉，是因為她個人的努力不夠，並不是台灣的民主不夠好，也喊話支持者，「千萬別為苗博雅難過，不要為大安區的選舉結果感到沮喪」，因為台灣的民主在今晚是往前了一步，台灣的民主並沒有停下來，台灣的民主會因為大家的參與而變得更好。

苗博雅在感言中，也恭喜羅智強當選大安區立委，希望羅智強能記住對大安區民眾的承諾，傾聽多元聲音，讓大安區更快樂、更彩色的大安區。她也坦言，雖然這次的選舉結果不盡如人意，但是這就是民主。

「不需要為我哭泣，因為我們並不是一無所有。」苗博雅說，這次用史無前例的競選方式，設立了公民運動參與選舉的最高標準。

她最後提到，感謝民進黨沒有提名候選人並全力支持她，「我們示範了一次，在深藍的選區當中，如何透過公開透明的民主協商，來完成兩黨的政黨合作，這是台灣民主史上良好的範例。」

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