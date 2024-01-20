姊讀台大哈佛現在還不是失業中！　謝佩芬「脆上」激勵學測生

▲民進黨前國際部主任謝佩芬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

近期有不少政治人物紛紛開通「threads」社群平台帳號，以增進與年輕支持者的接觸，今為大學學測日，民進黨前國際部主任謝佩芬在threads上發文表示，「明天大學學測，我要以過來人身份奉勸各位考生：平常心看待、得失心不要太重喔！就算讀了北一女、台大、哈佛，姐現在還不是失業中！」幽默言論引發網友嗨喊「學霸好U默耶，該不會是女版月月鳥？（指民進黨立委鄭運鵬）」

Threads是臉書旗下社群平台，自instagram延伸出一個以文字為主的社群平台，並與instagram連動，用戶可在平台上發布短影片、照片及文字，去年推出後曾引起一陣風潮，跨黨派不少政治人物也立刻進駐，包含民進黨總統當選人賴清德、民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫等，但後續因平台使用體驗普通、且難以跟X（推特）及instagram做出區隔沉寂一段時間。

不過，在去年大選期間，Threads逐漸成為民進黨支持者抒發己見的小天地，再加上桃園立委鄭運鵬因兒子亮麗外型爆紅後，在Threads上創辦帳號，以幽默風趣的「幹話」、「廢文」發文方式，短短幾天就吸引18萬追蹤數，讓其他藍綠政治人物也紛紛跟進使用。

民進黨前國際部主任謝佩芬在threads上發文表示，「明天大學學測，我要以過來人身份奉勸各位考生：平常心看待、得失心不要太重喔！就算讀了北一女、台大、哈佛，姐現在還不是失業中！」隨後更發文指出「而且姐已經應徵工作應徵半年了，最後頭家決定把工作給了比中指的，奉勸各位學弟妹，還是花點時間練練自己的手指靈活度吧！」

謝佩芬的幽默言論引發網友熱議，有網友在貼文下方留言表示，「學霸好U默耶，該不會是女版月月鳥（指立委鄭運鵬）」、「居然讓中指薇還有中指芯當上立委」、「本來不認識你，被你笑到追蹤，幽默感可以戰勝一切」、「拍拍！也有三次上台大的北北（指柯文哲）陪妳失業」等。

▼謝佩芬幽默言論引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads／謝佩芬）