學測搞烏龍！結束鈴提前響起「考生痛哭」　大考中心：送考委會審議

▲左營高中數A考試結束鈴提前響起，大考中心表示，將送考試委員會議審議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年學測今（20日）起一連三天在全台登場，今天考數A跟自然科。上午數A考試時，卻傳出左營高中考場，結束鈴提前1分鐘誤響的烏龍事件，導致部分學生被迫提早收卷，甚至當場有考生痛哭流涕。大考中心表示，初步確認有受到影響試場，受影響時間約1分鐘左右，後續會將確認結果提報考試委員會議審議。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天上午考數A、下午考自然科，數A共有9萬831人報考，超過50件違規，最大宗為未攜帶有效證件35件。

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今天上午數A考試時間為上午9時20分至11時，但位在左營高中考場，卻有家長投訴，結束鈴聲在10時59分響起，等於提早1分鐘，有的監考老師知道誤響而未收考卷，但也有監考老師則是完全未發回考卷，學生抱怨考試不公，甚至當場痛哭流涕。

大考中心則表示，有關高雄左營高中的情形，大考中心在接獲訊息後，第一時間即與考(分)區聯繫，瞭解事情發生原因及各個試場的狀況，包括可能受影響的時間、受影響及未受影響的試場。初步確認有受到影響試場，受影響時間約1分鐘左右，後續會將確認結果再提報考試委員會議審議。