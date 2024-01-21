濟州島疫後淪「韓國版墾丁」！業績慘跌四成超有感　砍住宿費也沒用

▲南韓濟州島西歸浦市去年12月舉辦柑橘博覽會，用柑橘組成「石頭老人」雕塑。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

濟州島不僅位處韓國的「國境之南」、更是韓國首屈一指的觀光渡假勝地。受到疫情紅利影響，濟州島曾吸引眾多無法出國的韓國人前往旅遊，不過自從疫情結束後，業者們發現即便有中國遊客加持，業績仍然大跌四成。韓媒分析，這可能與國內航線減少、自然景觀受破壞有關，且當地人厭惡業者任意哄抬價格。

與濟州島相比，位於台灣屏東縣的墾丁同樣座落於國境之南。如今，濟州島與墾丁同樣面臨旅遊人次下滑的課題，宛如「韓國版墾丁」。

韓媒《朝鮮日報》本月16日實際到訪位於濟州市涯月邑的某間露天咖啡廳，一旁還有各種不同的餐廳、咖啡廳雲集，曾是吸引年輕世代的觀光景點，在藍天白雲襯托下，儘管還可以看到手牽手走進民宿的年輕夫婦、濃妝豔抹的中國觀光客，但一到中午用餐時間，卻反而顯得相當冷清，就連歌手G-DRAGON經營的咖啡廳也只有小鳥兩三隻。

▲濟州島面臨疫情後觀光客流失的課題。（圖／CFP）

公寓酒店職員透露，「來玩的觀光客和以前比沒有那麼多」、「新冠疫情以前，是觀光客多到擠得水洩不通，然而現在是真的沒有人了」；咖啡廳職員更表示，從去年起觀光客的數量大減，業績甚至慘跌40%。

濟州觀光協會指出，去年造訪濟州島的觀光客共累計1334萬3800人，與2022年相比減少4%，尤其本國（南韓）旅客數更是減少8.2%。不過，濟州島當地業者對於旅客人數下滑的程度卻相當有感，民宿、餐廳、咖啡廳業者異口同聲表示，他們認為旅客人數與業績少下跌30至40%。

一名旅行社業者透露，最近前往濟州島的南韓觀光客多半不是家庭旅遊、自由行，而是來自學校畢業旅行或企業與組織參訪的團客，這些團客多半只會在下榻的飯店附近停留，導致當地觀光業者對於業績下滑的程度相當有感。

至於某民宿業者更透露，即便他從去年夏季調降住房價格、甚至還比疫情時期低，也無法成功吸引顧客回流，「抵達濟州島的航班減少、機票變得更貴，觀光客都不想來了」；據悉，南韓某廉價航空從去年上半季起取消提供國內航線120萬個座位數，然而飛往日本等國際航線的座位數卻增加5000至50萬個座位數。

▲各種餐廳、住宿設施在濟州島如雨後春筍般出現，對自然景觀造成破壞。（圖／CFP）

其實，旅宿業者之所以對業績下滑如此有感，恐怕和疫情時期間如雨後春筍般出現的民宿、飯店有關。雖然疫情期間吸收到大批觀光客湧入的紅利，然而短視近利的業者在短時間內新開民宿、飯店，從疫情前（2019年12月）的5600間增長到去年6月的7000間，足足成長了25%。

租車業者也感覺到濟州島旅遊業的慘澹。業者透露，疫情期間即便每台車出租價格調漲到10至12萬韓元、甚至挨罵「盤子」，但當時觀光客瘋狂湧入，無車可借是家常便飯，且業者還必須從韓國本土調來車輛供顧客租用，然而如今即便調降租車費用，業績還是無法恢復到去年的一半。

報導分析，旅費高昂是濟州島觀光的致命傷，其平均旅費為52.8萬韓元，比起南韓國內所有觀光勝地的平均旅費（33.9萬韓元）還要高出1.52倍，使得如今重視高CP值的年輕世代對於濟州島的高昂物價感到心寒，加上疫情期間民宿、飯店、咖啡廳、餐廳如雨後春筍般出現，導致當地自然生態景觀被破壞，魅力大不如前。

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