中華郵政開缺月薪53K　錄取率不到6％搶破頭！上千名碩博士到考

▲中華郵政公司公開甄選職階人員正取1,021名。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

中華郵政公司公開甄選筆試今日於臺北、臺中及高雄共17個考場同時舉辦，到考人數17,566人，預計平均錄取率約為5.81％，考生具碩、博士學歷者約有1700餘人，本次職缺中，最高月薪為營運職53480元，而只要高中職就能報考的外勤月薪也有40145元。

中華郵政公司表示，今日公開甄選職階人員正取1,021名。本次筆試於臺北、臺中及高雄共17個考場同時舉辦，報名人數約2萬餘人。第一節總到考人數為17,566人，平均到考率為79.35％，預計平均錄取率約為5.81％，如與最近2次甄試榜示錄取率相較，略低於110年8.42％，111年6.75％。

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▲▼中華郵政公司開缺，最高月薪為營運職53480元，而只要高中職就能報考的外勤月薪也有40145元。（圖／中華郵政）

中華郵政公司指出，本次甄試報名考生具碩、博士學歷者約有1千7百餘人，人數較111年相近，至考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

中華郵政公司表示，本次筆試成績將於113年2月15日公告，第二試口試、體能測驗將於113年2月24、25日於臺北舉辦，榜示日期為113年3月7日。