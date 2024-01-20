變態男闖電影宣傳現場　多名女藝人裙底被偷拍！男DJ忍無可忍怒開揍

▲大馬電影《龍龍龍龍》舉辦宣傳活動時，有多名女藝人被偷拍「裙底風光」。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞賀歲電影《龍龍龍龍》19日晚間到吉隆坡某商場進行宣傳，豈料現場卻有一名男子混入人群後，大膽當眾偷拍多名女藝人和助理的「裙底風光」，讓著名DJ林德榮氣得當場毆打這名變態偷拍狂，而他事後也在Facebook道歉，並表示願意承受一切法律制裁。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於19日晚間9時左右。當時，《龍龍龍龍》的團隊來到武吉加里爾的購物商場宣傳，不料韓曉噯、江穎怡、劉靜儀等女藝人卻發現有一名男子躲在人群中，將手機放在紙袋內不斷朝她們的裙底猛拍，現場還有數名女性藝人助理也受害。

這名男子見惡行被揭露，立刻反抗、瘋狂逃跑，而林德榮也立刻與他旗下藝人Henry，以及一名外賣司機合力追捕男子，最後在商場外捕獲這名變態的偷拍狂。林德榮坦言，他在捕獲男子後因為忍無可忍，氣得對男子「動了手」，但他們最後仍將這名男子交由警方處置。

林德榮事後將這名偷拍狂的影片放上網，只見男子不斷對著鏡頭做出跪地、抱頭、抓頭髮等動作，而林德榮也為自己的衝動行為道歉，「我承認我衝動了，但是大家應該知道現在這些變態之徒有多瘋狂，這些都是慣犯，對不起我忍不住了！我知道我沒有權利動手，我願意承受一切法律制裁。」

而被偷拍的韓曉噯也在IG限動連發多段影片，揭露這名男子已不是第一次偷拍她的裙底，手機內也滿滿都是偷拍女生裙底的影片截圖，並呼籲受害女性盡快報警協助調查，以免將來有不雅影片流傳出去。