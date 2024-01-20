麥當勞雙屍案關鍵瞬間曝光！　家暴男冷靜敲車窗「再上車殺妻」

▲▼父母雙亡太悲傷，台中警方表示，尊重小孩感受不再發布訊息，也呼籲外界不要再打擾他們。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一間麥當勞停車場19日驚傳1對剛簽字離婚的男女雙雙陳屍車內，現在關鍵瞬間曝光，警方查出，陳女9點12分走回車子後，剛坐進駕駛座，1分鐘後，戚姓前夫就跑到車子外敲副駕駛座車窗，隨即坐進車內，2人隨即在車內發生爭執，進而釀成2死悲劇。至於雙方為何發生爭吵、戚男何時行凶等細節，有待檢警下周會同法醫解剖才能釐清。

第四分局昨天下午1點40分接獲麥當勞員工報案後，立即趕赴現場，車內1對男女全身是血，駕駛座上的55歲陳女已無生命跡象，傷勢集中在上半身，致命傷是左胸刺傷，副駕駛座的67歲戚男頸部有刀傷，送醫急救仍告不治，不排除是前夫殺前妻再自戕的可能。

警方調閱監視器發現，陳女上午8點7分開車進入停車場，下車往外走向五權西路，左轉朝大墩路方向步行，戚男知道前妻常把車子停在麥當勞，騎機車來碰碰運氣，大約8點半，果然看見前妻車子停在停車場，於是站在路口等前妻回來。

9點12分，陳女返回進入駕駛座，在路旁等待的戚男隨即上前，1分鐘後，敲打副駕駛座車窗隨即坐進車內，接著下午2人就被發現陳屍車內。

警方表示，這件全國矚目的雙屍命案已造成小孩很大的困擾，生活也都受影響，加上昨天認屍，一次送走雙親，哀痛逾恆，警方也接獲34歲大兒子表達意願，不希望再被報導，擔心還在念國中的弟弟會承受不住，因此呼籲外界和媒體不要再打擾他們。