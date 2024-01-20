電梯裡交易畫面全都錄　台中警逮4嫌...主嫌家裡搜出500包毒咖啡

▲▼台中警方破獲販毒集團，逮捕4嫌、搜出500多包毒咖啡包。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方獲報擔任販毒集團首腦的27歲莊姓主嫌，冒用大陸竄紅的素人「潘周聃」名義招攬客人，一有訂單，就將毒品交付旗下3人運送，莊嫌以為在密閉的電梯內拿毒給小蜜蜂，不會被發現，殊不知，過程全被頭上監視器錄下，警方逮捕4嫌、查獲5百多包毒咖啡包，全案經台中地檢署以組織犯罪防制條例及販毒罪嫌起訴。

台中市刑大偵4隊先是逮捕28歲運毒小蜜蜂陳姓男子，再循線往上查出莊姓主嫌、26歲王姓男子、25歲賴姓男子，在莊嫌車子和住家搜出毒品咖啡包508包（毛重1773公克）、愷他命20包（毛重58.4公克）、分裝袋等贓證物。

警方發現莊嫌要交付毒品，竟是選在自家社區電梯內，趁電梯開門之際，才將手上毒品，交給小蜜蜂，一度讓警方誤以為雙方只是碰巧搭電梯，並不認識，結果「聰明反被聰明誤」，犯行全被監視器錄下。

刑大大隊長李明道呼籲，學校開始放寒假，新興毒品咖啡包成分繁雜，混入數種毒品可能導致身體不良反應，嚴重者甚至致命，家長宜多加留意孩子動態，例如家中發現來源、包裝不明的咖啡包及茶包等，儘速與警方連絡。