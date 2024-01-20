國際賽車節彰化登場　百輛特色車聚漂移大甩尾...觀眾大呼過癮

記者唐詠絮／彰化報導

第3屆彰化國際賽車節今明2天在彰化高鐵站區登場，主辦單位台灣極限賽車運動發展協會將飄移賽首度移師彰化舉辦，從昨天下午高鐵站區陸續有賽車進入，「砰、砰、砰」血脈賁張的引擎聲，聚集不少車迷引頸觀看，更令車迷期待的封街拉力賽，則於1月27日至28日登場。

▲彰化第三屆賽車節登場。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲甩尾飄移決賽。

今天上場的賽事，現場有百台的特色車聚，吸引高逹50間品牌設攤，邊搭配周邊美食攤商區、農業紡織展銷會以及汽機車和改裝配件展覽總格數超過200多攤位，打造以美食、農業、汽車、旅遊為主題的活動，除吸引各地車迷及民眾到場外觀看加油。

▲現場各式車款聚款吸引車迷圍觀。

賽車飄移教練戴曉祥指出，這次在街道舉辧正式的飄移賽事，是有國際認證的，比賽的規則是兩回合，第1回合是預賽，第2回合是決賽，預賽只有1輛車，評分為跑得越靠近牆壁、最好的漂移角度、最準確的路線及最快的速度；決賽則是2輛車同場競技4大重點。

戴曉祥說，要控制好比賽漂移的動作，最大的問題在於「心裡對環境的因素」，因為賽道旁邊都是牆壁，當你直線加速約在時速100公里，在這樣的速度下面對牆壁讓車輛做出漂移的動作，也有很多的心理因素要克服及很純熟的技巧，今天能來參加比賽的車手，都是經過大量學習跟訓練。

有車手指出，能參加比賽是車手的夢想，感謝主辦單位及政府的支持，這一次的賽道也很難得是在大馬路上，尤其柏油是前2天才鋪好的，全新的柏油相對路面較滑，尤其這一次賽道的規畫，對車手而言也較小，需要更多的調整，駕駛上還是需要有更多的經驗，對於車手而言是很大的挑戰，希望可以取得不錯的成績。

下周末將登場的封街拉力賽(Street Rally Racing；SRR)是一種道路封閉運動計時賽，比賽距離全長5KM的柏油賽道，已超過200台車輛報名，主辦單位也邀請到國際頂尖車隊參賽，共分為錦標組、街車組、飄移組、俱樂部組、電動車組，五組同台較勁，參加4回合的計時賽。



