東森購物「健康長壽盃」Ｋ區地下街開打　老中青鬥智PK拿好康熱鬧滾滾

▲第5屆「健康長壽盃」麻將大賽戰況激烈，前6名開心勝出。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

迎接春節採買高峰期，由東森購物經營的台北車站東森廣場K區地下街「年貨大街」開跑，從傳統零食到各種年節禮品都能一次買齊，吸引眾多採買人潮，更推出多項熱鬧慶祝活動迎新年，今（20）日舉辦廣受各年齡層喜愛的第5屆「健康長壽盃」麻將大賽，這場跨世代共融的娛樂活動，吸引民眾線上搶報名，短短2小時額滿，也是史上最快滿額、最多人參賽的一屆，足見活動貼近民眾已經塑造出好口碑。

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▲東森購物總經理彭鴻彬表示透過比賽可增進樂齡健康及親子交流。

第5屆「健康長壽盃」麻將大賽現場除了緊張刺激的對局外，東森購物秉持持續保護消費者的信念，活動一開始也邀請中正一分局宣導反詐騙，提醒長輩注意自我財產安全，東森購物總經理彭鴻彬表示：「台北車站東森廣場K區地下街不管外面天氣如何都很舒適，觀察到來此區的消費者有老中青各年齡層，為了鼓勵更多長輩、年輕人出門參與外界活動，麻將是老少都樂在其中、智力與身手並用的娛樂遊戲，透過麻將比賽也可增進長幼交流，同時為了讓各年齡層都能來這裡解壓，東森購物將持續舉辦拼圖競賽、投籃機、街舞比賽等活動，讓台北車站東森廣場K區地下街成為市民假日休閒聯誼的熱鬧去處，藉此促進樂齡健康及親子交流。」

▲本次麻將大賽邀請「麻將最大黨」副主席張華特擔任裁判。

▲第5屆「健康長壽盃」麻將大賽是史上最快滿額、最多人參賽的一場麻將大賽。

歷屆「健康長壽盃」麻將大賽強調不涉及任何賭博行為，冠軍可獲得由東森購物準備的獎品，此次麻將大賽的冠軍可獲得10,000枚東森購物E幣（E幣＝現金1元，可於東森購物直接折抵使用），第2名~第6名送1,000枚E幣，第7名～第24名送200枚E幣，只要進入決賽通通有獎，所有參賽者紛紛摩拳擦掌，希望擁有絕佳好手氣進入決賽。

▲第4屆的冠軍林先生也再次報名參加。

▲最高齡的85歲陳奶奶手氣旺反應靈敏。

▲最高齡的陳奶奶贏得第5名，獲得1,000枚E幣。

▲聽障男性參賽者透過手語讚賞這個活動相當有意義。

此次比賽選手橫跨老中青三代，吸引前幾屆的選手持續報名參加，第4屆的冠軍林先生也再次與家人們一同報名參加，他表示「打麻將讓他覺得頭腦變得靈活，而且很喜歡台北車站東森廣場K區地下街明亮舒服的感覺」，最高齡者為85歲陳奶奶，贏得第5名，陳奶奶表示來到這裡讓她運氣大開，這次是姐妹幫她報名比賽，與不同年齡層的民眾同桌打麻也讓她感覺很新鮮。另一位聽障男性參賽者是女兒幫他報名，因為聽不到，電視、音樂等娛樂都不能享受，平常很無聊，自從有了打麻將的娛樂後變得比較開朗，家人們也更放心了，他透過手語讚賞這個活動相當有意義，「平常都在家裡打，這次來到公共空間感覺特別不一樣！」

▲即日起至2月8日小年夜有好買好逛的「年貨大街」。



▲出示東森廣場台北車站LINE會員並於FB打卡，可獲得料理之王調理包2份。

台北車站作為交通要衝，年前人潮更甚以往。東森購物經營的台北車站東森廣場K區地下街更是特別加碼好康讓民眾迎好運，加入東森廣場K區地下街LINE @會員，不但能現領現折E幣50元，出示東森廣場台北車站LINE會員並於FB打卡，可獲得料理之王調理包2份，不只如此，深受年輕人喜愛的投籃機，只要消費滿300元憑發票或憑證就能免費玩投籃，投籃分數超過300分免費加贈料理包，此外，即日起至2月8日小年夜推出好買好逛的「年貨大街」，現場更加碼消費滿500元糖果任你抓，好康活動一波波，讓大家來這裡品美食、舒壓玩遊戲的同時也可喜迎新年。