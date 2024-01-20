秦慧珠辦公益園遊會關懷弱勢　東森捐3600份料理包共襄盛舉

▲台北市議員秦慧珠(左)今日於台北市整府廣場前舉辦「寒冬送暖送愛心公益園遊會」，東森購物總經理彭鴻珷(右)代表捐贈3600份料理之王料理包，希望陪伴弱勢家庭感受社會的關懷與溫暖。



記者林璟倩／台北報導

農曆年節將至，各界紛紛舉辦傳愛送暖活動，台北市議員秦慧珠今(1/20)下午於台北市整府廣場前舉辦「寒冬送暖送愛心公益園遊會」，號召各界善心人士共襄盛舉，現場義剪、義診、美食小吃及遊戲攤位眾多，還有行政機關做教育宣導，氣氛熱鬧非凡，長期送愛全台的東森集團今日也由東森購物總經理彭鴻珷出席，代表捐贈3,600份料理之王料理包，希望陪伴弱勢家庭感受社會的關懷與溫暖。

▲秦慧珠(左)發放物資福袋行動已邁入第十年。

秦慧珠表示，活動至今已邁入第十年，每年歲末年終都會向各界募集物資發放包含米、麵條、牙膏牙刷等物資福袋給獨居老人及弱勢家庭，希望陪伴大家過個好年，並透過園遊會的形式舉辦健康檢查體驗及市政宣導，今年第一次找東森集團總裁王令麟協助，他就非常大方的贊助3,600包的料理包，將隨著物資福袋發送給1,800個家庭，給大家一點溫暖。

秦慧珠補充，位於北市核心地段的松山、信義區雖然很多是中產階級乃至富豪，但仍有許多弱勢家庭總計4,115戶，由於當地租金、生活飲食物價等生活花費都較北市其他區域昂貴，對這些弱勢家庭生活負擔相對沉重，再加上這兩年新冠疫情衝擊，無論是失業率或是放無薪假人數皆創下歷史新高，這些弱勢家庭的生活比往年更辛苦，期盼能透過寒冬送暖送愛心的園遊會活動和致贈物資幫助他們度過年關，讓弱勢家庭都能感受到社會各界的溫暖和關懷。

▲現場氣氛熱絡，不少攤位前大排長龍。

東森購物總經理彭鴻珷說明，秉持東森集團總裁王令麟「取之於社會、用之於社會」的理念，東森集團長期送愛至全台各個角落皆不遺餘力，包含關懷偏鄉部落學童「愛的早餐」行動，18年來陪伴3萬多名學童補足晨間營養，近年也隨著台灣邁入高齡化社會，擴大關懷長輩健康需求，以陪伴、送營養品等多元方式關愛長者，也從疫情爆發開始不定期應援醫護所需，「哪裡有需要，哪裡就有東森」，未來東森送愛全台的行動將持續進行且永不停歇。

▲台北市政府消防局副局長王靜婷認為在公益園遊會與民眾面對面宣導防災知識相當有意義。

今日公益園遊會現場，台北市政府消防局也設置了攤位，包含煙霧體驗室和地震體驗室兩大體驗區，提高市民的防災意識。台北市政府消防局副局長王靜婷說明，「煙霧體驗室」透過使用無害人體的冷煙，模擬火災現場，讓市民瞭解在火災發生時可能面臨的情境，並強調火災現場應壓低身體並沿著牆面及避難指標尋找出口逃生；「地震體驗室」則模擬不同震度的地震情境，提醒民眾地震可能帶來的危險，並教導應對地震的行動，如趴下、尋找掩護，以及快速離開危險區域保障自身安全。王靜婷認為，能在公益園遊會與民眾面對面互動體驗，也讓防災宣導活動更加有意義。

▲現場各類攤位活動眾多，吸引不少民眾參與。