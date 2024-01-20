小五生赴造勢晚會鬧失蹤！明午小草會　柯文哲喊話：先向父母報備

▲民眾黨主席柯文哲總統大選敗選後，展開感謝之旅–小草見面會榮星花園站。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲明日在台北榮星花園舉辦首場「阿北森友會」，進行謝票行程。對於基隆有名國小五年級的學生未報備就跑去參加柯文哲的造勢晚會，使家長誤以為失蹤而報警，柯文哲今日在臉書發文呼籲，未成年的朋友，如果要和同學一起或單獨參加任何活動，一定要先跟家長報備與溝通，他們也會加強宣導，請不要讓父母擔心。

柯文哲今日在臉書發文透露，明日下午2點民眾黨在台北榮星花園安排了一場「 阿北小草見面會」，希望這場活動能有機會當面謝謝每一位支持者，如果不便前來也可以看直播，或參加後續安排在其他縣市的場次。

柯文哲表示，他很期待小草們日益茁壯，成為獨立思考、明辨是非、不受假訊息擾動，找到興趣與志業，努力自我實現，做到在不同領域中「 最好的自己」，成為未來國家的優秀公民，一起讓台灣變得更好。

另對民調專家戴立安爆料，大選前夕，基隆有名國小五年級的學生失蹤，讓家長急得報警，沒想到事後才發現，原來是跑去參加柯文哲的造勢晚會，柯文哲也特別呼籲，未成年的朋友，如果要和同學一起或單獨參加任何活動，一定要先跟家長報備與溝通，他們也會加強宣導，請不要讓父母擔心。

柯文哲強調，民眾黨的活動，常常有許多爸爸媽媽推著嬰兒車，或帶著孩子，又或與家裡的毛小孩一起來參加，政治活動本就應該充滿創意與歡樂，而非悲情怨懟，謝謝各位一起做到了。