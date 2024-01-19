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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回應韓國瑜「禮讓副院長」條件　柯文哲：民眾黨不會成為內鬥工具

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024大選落幕，緊接著立法院將在2月1日開議，立院龍頭之爭也提前開打，藍、綠陣營陸續掀牌公布參選組合；特別是立委韓國瑜還發文，表示和江啟臣搭檔競選立院龍頭，但若民眾黨提人選的話願意合作。對此，柯文哲19日晚間透過臉書回應，「台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」，這次民眾黨一定要發揮關鍵力量，讓立法院真正成為「人民的立法院」。

柯文哲說，這兩天立法院正副院長怎麼「配」、怎麼「合」成為焦點，各種排列組合都有，「我很好奇，除了政治人物之外，一般人民對這些新聞會有感嗎？」

柯文哲強調，對人民而言，立法院要如何改革以增進立法品質與效率，嚴格監督人事權與行政機關，應該是比誰當立院龍頭來得重要。

柯文哲說，眼看農曆年都要到了，113年度高達6兆的國營事業預算，卡在立院尚未通過，導致台電、台水、中油等國營事業制訂的新興計畫無法準時執行，只能「沿用去年編列的預算暫行」。請問這樣的立法院要如何守護國家財政紀律？落實分權制衡？

柯文哲表示，他與民眾黨8位新科立委，選後第2天就確立了「推動國會改革」的目標，推出「建立國會聽證調查制度」、「強化人事同意權審查」、「增強立委利益迴避規範」、「承諾相關經費使用公開透明」等四大主張。

「其中，國會聽證調查制度，是2016年由蔡英文總統提出的，總統府秘書長林佳龍也曾參與連署。」柯文哲說，可惜民進黨執政後就背棄了自己的主張，至今不願說明他們的改革方向，柯建銘總召還輕蔑評論民眾黨的提案，是「騙人沒念過書」。

接著柯文哲說，國民黨的韓國瑜委員，一方面找江啟臣當副院長，說要雙進雙出，一方面又向民眾黨喊話，說要是願意合作，江啟臣會禮讓，「台灣民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」，還是呼籲各黨派進一步凝聚共識，實質推動國會改革，而不是喊口號而已，這一次，民眾黨一定要發揮關鍵力量，讓立法院真正成為「人民的立法院」。

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