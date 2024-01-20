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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市話民調比較準關鍵在「近」　石明謹：球員轉會99％也是這樣

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲選後針對民調問題，強調黨內發布的民調不可能造假，跟選舉結果有落差是因為支持者投票率低、要上班。對此，球評石明謹以球員轉會當例子，表示年輕人投票率低、市話民調比手機民調準，其實關鍵就是在「近」，投票地點離家越近，投票的意願就會比較大。

▲民眾黨選前之夜，總統候選人柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲強調，黨內內參民調不可能造假。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲選前曾質疑各家民調的正確性，並公布民眾黨內參民調，強調自己在選戰中排行第二，而非墊底，但大選結果出爐，他以369萬多票、得票率26.46％落居第三。柯文哲表示，黨內發布的民調都有提供原始資料跟分析方法，不可能造假，民調跟選舉結果有落差，是因為他的支持者都是年輕人，投票率低，而且很多人投票日當天還要上班。

對此，球評石明謹19日在臉書發文分析，表示年輕人投票率比較低、市話民調比手機民調準，關鍵就在於「近」，投票地點離家越近，民眾投票的意願動力就會比較高。

石明謹以足球員轉會當例子，表示過去大家都以為球員轉會是為了錢或更好的球隊、更多奪冠機會，但其實那只是對少數頂尖球員而言，幾乎99％的球員轉會主要因素都是「近」，「距離越近的球隊之間，轉會越頻繁，同時也對球員更有吸引力。」

石明謹接著說道，年紀跟投票意願關係不大，而是與投票的方便程度有關，稍有年紀、成家立業、置有房產的人，工作地點會離設籍的地方近一些，相較於在外念書、工作的年輕人，比較不影響投票。

同樣的，石明謹提到，雖然現在大家都有手機，但能接到市話的人，通常擁有長久固定的住所，多半是在設籍地，而透過手機接到電話的人，或許遠在離家數百公里的地方工作，縱使說了有投票意願，也不見得方便回去投票，所以接到市話的人表明有投票意願，投票日出門的機率就會大很多。

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