看準85歲婦獨自在家！男護士突夜訪看診　「臉貼下體」硬上

▲男護士希克斯在出診時性侵了85歲的女病人。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國國民保健署（NHS）60歲男護士希克斯（Steven Hicks）被揭發在出診期間性侵了一名85歲老婦，而被控犯有攻擊罪。警方透露，男護士在犯案前曾對受害者進行調查，並在確認老婦當晚沒有夜間看護的時候進行性侵，行為極度卑劣。

據《鏡報》報導，時年85歲的受害老婦，自2021年摔倒骨折後，就因失去活動能力長期待在家中，並靠著醫護人員到家中探視來治療。2022年1月5日，老婦取消了當日的夜間看護，而經調查後得知此事的希克斯，便穿著醫療服來到受害老婦的家中，謊稱要為老婦檢查她的活動能力。

隨後，希克斯將臉貼上老婦的下體並施以性侵，嚇得老婦立即把他推開，高聲問他在做什麼，同時要求他出示身份證，但這名男護士並未照做。老婦事後打電話給親戚求救並向警方報案，所幸警方在15至20分鐘內迅速趕到現場，當場逮捕了希克斯。

警方指出，法醫在事件發生8個月後確認希克斯的DNA與受害者身上發現的樣本相符，而控告他襲擊獨居老人時犯有性侵罪。陪審團日前裁定他的罪名成立，而法院也拒絕了希克斯的保釋申請，同時宣布將於2023年1月25日對希克斯進行判決。