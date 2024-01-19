妻被拖進公廁...六龜警說是勒索討錢　夫控吃案：就是意圖性侵！

▲女子在六龜農會旁的公廁遭醉漢攔下。（圖／翻攝自Google Map）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

一名簡姓女子與先生日前去高雄六龜區遊玩，當晚7點許在六龜農會旁公廁上廁所後，突然被一名59歲張姓男子拖進廁所，意圖性侵。雖然六龜分局事後表示，張男只是因酒醉企圖討錢未果才發生拉扯，但簡女的周姓先生今天出面控訴，警方說的跟事實不符，嫌犯就是意圖性侵，做筆錄時也從未說過張姓男子曾開口要錢。

針對遭被害人指控吃案，六龜分局尚未做出說明。

簡女丈夫周先生出面還原表示，當天晚上6點多，太太去上廁所，嫌犯在廁所門口看到她出來，就把她拖進廁所，經太太奮力掙扎，才掙脫衝出並大喊救命。

周先生說，他聽到太太呼救，馬上衝過去把嫌犯壓制在地上，才把太太救下來，嫌犯很明顯意圖是要性侵，而不是警方說的為了要討錢，這一點他一定要出來澄清。

周先生說，當下嫌犯拉我太太進去，是用手扣住脖子，導致太太的脖子有挫傷，晚間約7點半去六龜分局做筆錄，也有跟警方陳述太太被拖行進廁所意圖性侵，而且做筆錄根本沒提到對方是討錢。

他說，當下雖然聞到嫌犯身上有酒氣，但沒有喝醉，絕不是因為喝醉討錢才發生拉扯，質疑警方吃案。

據了解，張姓男子有強制性交、強制性交未遂、竊盜等前科，至於是否有性侵意圖，有待檢警進一步調查；而針對遭控訴疑似吃案，六龜分局尚未做出回應。