凱特入住抗癌權威醫院！威廉親自開車探視　醫：住院2周非小病

▲威廉王子開車駛出妻子凱特接受治療的醫院。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國王儲妃凱特（Kate Middleton）近日突然掛病號，肯辛頓宮證實她在16日進行了腹部手術，預計要休養到4月份才會重新回到公眾眼前，而媒體也拍到，威廉王子在凱特術後親自開車駛離醫院，應是去探視開完刀後正在休養的妻子。

綜合外媒報導，法新社一名攝影師透露，有人目擊41歲的威廉王子在當地18日中午12時35分，駕駛一輛奧迪 e-Tron GT Carbon Vorsprung，從凱特就醫的倫敦診所（The London Clinic）後門離開。隨後，肯辛頓宮證實，王儲剛剛前往醫院探望妻子。

▲倫敦診所是一家以抗癌聞名的醫院。（圖／CFP）

王室至今尚未透露凱特接受了什麼手術，不過天空新聞了解到，手術是凱特預先排定了的行程。全科醫生（GP）勞埃德（David Lloyd）表示，住院2周對計畫內的手術而言是相當長的時間，這個時間長度表明了這不是小事，而這些手術最常見的有闌尾切除、膽囊，以及子宮切除術。

勞埃德補充，倫敦診所這類的私立醫院就像五星級飯店，「你可以自由選擇醫師和動手術的時間」。《每日郵報》指出，這家醫院擁有一家領先的癌症中心，此前菲利普親王、瑪格麗特公主和美國總統甘迺迪也曾在此治療。儘管如此，王室官員強調，凱特的手術與癌症無關。