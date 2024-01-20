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社會 社會焦點 保障人權

慶生趴廁所性侵正妹！辯「她同意火車便當」　還拿妻懷孕手冊求情

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北陳男在慶生趴上性侵女友人，二審和被害人和解，獲得緩刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

陳姓男子帶女友到台北某酒吧為朋友慶生，認識也來參加慶生趴的正妹小媛（化名），陳男自認小媛對他有好感，酒後竟趁機將她拉到廁所，還噁問「妳不是覺得我很帥」，性侵得逞。一審陳男辯稱兩人是約砲，小媛還配合他大玩「火車便當」，但法官不採信，依強制性交罪判處有期徒刑4年10月。陳男急忙認罪並和小媛和解，同時在審理期間結婚，拿出妻子的懷孕手冊求饒，二審法官改處2年徒刑。緩刑5年。可上訴。

判決指出，事發在2021年4月18日晚間，陳男到台北市一家酒吧參加友人慶生趴，認識了同樣受邀而來的正妹小媛。眾人酒過三巡後，小媛的鞋子突然間被人不小心用酒水潑濕，她苦惱地在廁所外低頭擦拭，這時陳男見狀，他竟拉著小媛進廁所，並開始撫摸小媛身體，還認為小媛對他也有好感，噁問「妳不是覺得我很帥」，小媛嚇到反問「沒有阿，你女朋友還在外面」並伸手抵抗，陳男更加蠻力將小媛裙子裡的內褲扯下，性侵得逞。

小媛受辱後鞋子、內褲都來不及穿，哭著跑到外面求救，還崩潰到數度想衝到路上讓車子撞，最後在幾名友人的幫助下報警並至醫院驗傷，小媛在掙扎過程中造成全身瘀青傷痕，也在下體驗出陳男的DNA，陳依違反妨害性自主起訴。

陳男辯稱，當天在酒吧有和小媛說好約砲，在廁所內進行時小媛幾次叫出聲，自己擔心被外面的人聽到而停下來，小媛還不開心嗆他「性無能」，甚至說沒做完要出去跟別人說遭強姦，他怕繼續下去會被女友發現堅持離開，小媛在拉扯間把他領口扯破；另外，陳男也指出自己身高198公分，小媛僅156公分，雙方差距42公分，若不是小媛配合用「火車便當」姿勢，怎麼可能在廁所狹小的空間內硬上得逞。

但法官檢視小媛數名友人的說法，都指向她事發後情緒非常負面不穩，並非酒醉的反應，警方回到現場也在廁所內找到小媛遺落的包包與衣物，根據酒吧監視器，陳男從廁所出來後還試圖與小媛攀談、幫忙找東西，態度與行為並不像剛與她鬧得不歡而散，2人當天初次見面並無仇隙，應無虛構陷害的動機。

法官認為，陳男不顧小媛已一再表示不願發生性交，在狹小廁所內施以強制手段性侵得逞，否認部分犯行，未與小媛和解，依強制性交罪判處有期徒刑4年10月，全案可上訴。

二審時陳男已結婚，並坦承犯行，和小媛達成和解，陳男表示他還有祖父母、父母要扶養，還拿出妻子的孕婦健康手冊求饒，法官審酌他擔任科技公司業務、取得被害人原諒等一切情狀，改處2年徒刑。緩刑5年。可上訴。

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