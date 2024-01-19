大陸研發出「最新冠狀病毒」　實驗鼠「致死率百分百」

▲大陸研究團隊宣布發現致死率100%的新型冠狀病毒。（圖／路透）

文／中央社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未平息，但中國學術與醫療單位合組的研究團隊本月初發表論文指出，藉由疫情前在穿山甲體內首次發現的毒株，已研發實驗鼠致死率100%的新型冠狀病毒。

論文預印本網站bioRxiv於本月4日刊登論文「與SARS-CoV-2相關穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）造成轉殖人類ACE2基因小鼠致死感染」（Lethal Infection of Human ACE2-Transgenic Mice Caused by SARS-CoV-2-related Pangolin Coronavirus GX_P2V(short_3UTR)）。

這項研發由中國學術與醫療單位合組的專家團隊主導，當中包括北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創新中心，解放軍總醫院第五醫學中心的臨床醫學研究中心，以及南京大學醫學院醫藥生物技術國家重點實驗室。

論文指出，COVID-19疫情爆發前，已鑑定兩種與SARS-CoV-2相關的穿山甲冠狀病毒，也就是GD/2019和 GX/2017，並於2020年和2017年分別培養各自的分離株，定名pCoV-GD01和GX_P2V。

其中pCoV-GD01與SARS-CoV-2具有較高同源性，可感染金黃倉鼠和轉殖人類基因ACE2的小鼠並發病，相較之下，雖然GX_P2V也可以造成感染，但似乎不會引發明顯疾病。

於是研究團隊以複製的生物技術，運用GX_P2V研發新的突變體GX_P2V(short_3UTR)，並製成新的變異株GX_P2V C7，感染4隻轉殖ACE2的小白鼠，約莫7至8天全部死亡，死前出現的症狀包括體重下降、駝背、動作遲緩甚至眼睛發白。

研究團隊又感染8隻轉殖ACE2的小白鼠，並於感染第3天和第6天各解剖4隻，分別在大腦、肺、鼻腔、眼睛和氣管裡，發現大量病毒的核糖核酸（RNA）。

參與這項研究的中國研究人員把不致病的GX_P2V改造成實驗鼠致死率100%的病毒，並說「死亡率快得驚人」，「紐約郵報」（New York Psot）17日的評論文章指出，學界對此深感擔憂。

報導說，倫敦大學學院（University College London）遺傳學研究所（Genetics Institute）所長巴盧（Francois Balloux）指出，這項研究太可怕，而且在科學領域毫無意義可言。

史丹佛大學（Stanford University）醫學院名譽教授格林斯基（Gennadi Glinsky）於X平台（推特前身）發文指出：「與SARS-CoV-2有關的穿山甲冠狀病毒 GX_P2V(short_3UTR) 可導致人類ACE2基因轉殖小鼠 100%死亡，（死因）可歸咎於晚期腦部感染。」

紐約郵報的評論文章說，這項新研究正在進行，科學家們輕而易舉向世界宣告他們的發現，凸顯即使疫情大流行告一段落後，中國仍是魯莽的。

文章指出：「讓北京遏止這種瘋狂行為，應是全球各衛生當局，乃至所有政府的首要任務。」