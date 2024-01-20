陸外交部長王毅訪巴　巴西重申：明確支持一中原則

▲中國外交部部長王毅（左）,巴西外交部部長維艾拉（右）。（圖／路透）

文／中央社

中國外交部長王毅正在巴西訪問，巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）今天重申，巴西「一貫和明確」支持「一個中國原則」。

這是2024年台灣總統大選結束後，巴西外交部首次發表聲明支持「一個中國」原則。

王毅對巴西的支持表示感謝，「我們深知自己肩負著促進世界和平與發展的責任，中國和巴西的合作超越了雙邊範圍，我們的合作應該為世界的穩定發揮積極作用」。

據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，王毅18日抵達巴西，表示「一個中國原則」是「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

▲維艾拉（Mauro Vieira）再次強調支持一中原則。（圖／路透）

報導指出，贏得台灣總統選舉的民進黨反對與中國統一，認為台灣不受中國共產黨的控制，台灣人的命運應由2300萬居民來決定。

總統當選人賴清德在13日勝選晚會發表演說表示，在這場全球關注的大選，台灣告訴全世界，在民主與威權之間，台灣選擇站在民主陣營的這一邊，這就是這場選戰對全世界的意義。

維艾拉表示，與王毅進行閉門會議「巴西中國全球戰略對話」，討論了烏克蘭戰爭和加薩走廊戰爭等全球政治問題，並談及2024年巴西和中國建交50週年的慶祝活動。

維艾拉指出，巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）將訪問北京，參加中巴磋商與合作高級別委員會會議；中國國家主席習近平將於11月訪問里約熱內盧，參加20國集團（G20）國家領袖峰會。

維艾拉與王毅會晤結束後，簽署一項協定，將中巴兩國之間的最長簽證期限從5年延長至10年，允許巴西人因商務、旅遊或訪問原因多次入境中國，反之亦然。

王毅將前往巴西東北部城市佛塔雷沙（Fortaleza）會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

據巴西新聞網站g1報導，自2009年以來，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易達到創紀錄的巴西幣1575億元（約新台幣1兆元），為巴西帶來511億美元順差。僅與中國的貿易就占巴西貿易順差的52%。