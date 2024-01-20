　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部長王毅訪巴　巴西重申：明確支持一中原則

▲中國外交部部長王毅,巴西外交部部長維艾拉（Mauro Vieira）。（圖／路透）

▲中國外交部部長王毅（左）,巴西外交部部長維艾拉（右）。（圖／路透）

文／中央社

中國外交部長王毅正在巴西訪問，巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）今天重申，巴西「一貫和明確」支持「一個中國原則」。

這是2024年台灣總統大選結束後，巴西外交部首次發表聲明支持「一個中國」原則。

王毅對巴西的支持表示感謝，「我們深知自己肩負著促進世界和平與發展的責任，中國和巴西的合作超越了雙邊範圍，我們的合作應該為世界的穩定發揮積極作用」。

據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，王毅18日抵達巴西，表示「一個中國原則」是「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

▲維艾拉（Mauro Vieira）。（圖／路透）

▲維艾拉（Mauro Vieira）再次強調支持一中原則。（圖／路透）

報導指出，贏得台灣總統選舉的民進黨反對與中國統一，認為台灣不受中國共產黨的控制，台灣人的命運應由2300萬居民來決定。

總統當選人賴清德在13日勝選晚會發表演說表示，在這場全球關注的大選，台灣告訴全世界，在民主與威權之間，台灣選擇站在民主陣營的這一邊，這就是這場選戰對全世界的意義。

維艾拉表示，與王毅進行閉門會議「巴西中國全球戰略對話」，討論了烏克蘭戰爭和加薩走廊戰爭等全球政治問題，並談及2024年巴西和中國建交50週年的慶祝活動。

維艾拉指出，巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）將訪問北京，參加中巴磋商與合作高級別委員會會議；中國國家主席習近平將於11月訪問里約熱內盧，參加20國集團（G20）國家領袖峰會。

維艾拉與王毅會晤結束後，簽署一項協定，將中巴兩國之間的最長簽證期限從5年延長至10年，允許巴西人因商務、旅遊或訪問原因多次入境中國，反之亦然。

王毅將前往巴西東北部城市佛塔雷沙（Fortaleza）會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

據巴西新聞網站g1報導，自2009年以來，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易達到創紀錄的巴西幣1575億元（約新台幣1兆元），為巴西帶來511億美元順差。僅與中國的貿易就占巴西貿易順差的52%。

ET快訊
快訊／洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們女兒
搶到日本促銷機票　竟是「黃金週第1天」哭了！過來人曝實況
品子比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被甩
「中獎率100%！」　女IG購物慘被騙20萬
快訊／國道1號「4車追撞」　後方紫爆狂塞5公里
河南學生宿舍大火！　13人罹難
朱立倫「脆上喊報到」！綠營支持者給肯定：總算開始培養新生代
龍俊亨曾認「看過鄭俊英影片」　泫雅遭炎上突刪IG貼文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

新娘讓弟弟穿小禮服「當伴娘」！氣氛超嗨　網笑：沒人敢婚鬧了

陸外交部長王毅訪巴　巴西重申：明確支持一中原則

河南學生宿舍大火「13人罹難」！1人受傷　事故原因調查中

滿島光兩岸雜誌風格差很大　網友驚呆：同一個人嗎？

地勢險！新疆新滑雪聖地曝光　熱雪節商機轉化「百億熱經濟」

揭秘新疆唯一「水怪」故鄉　仙境喀納斯湖藏2公尺長生物？

大叔「抽菸跑全馬」還每年進步　照片瘋傳遭取消成績禁賽2年

「股神」虧損22億！　雲南白藥宣布「封股」

從小患小兒麻痺！身障男擺攤、拾荒16年捐440萬：希望大家比我幸福

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

不評論傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜：下周一大家有話應會和盤托出

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

新娘讓弟弟穿小禮服「當伴娘」！氣氛超嗨　網笑：沒人敢婚鬧了

陸外交部長王毅訪巴　巴西重申：明確支持一中原則

河南學生宿舍大火「13人罹難」！1人受傷　事故原因調查中

滿島光兩岸雜誌風格差很大　網友驚呆：同一個人嗎？

地勢險！新疆新滑雪聖地曝光　熱雪節商機轉化「百億熱經濟」

揭秘新疆唯一「水怪」故鄉　仙境喀納斯湖藏2公尺長生物？

大叔「抽菸跑全馬」還每年進步　照片瘋傳遭取消成績禁賽2年

「股神」虧損22億！　雲南白藥宣布「封股」

從小患小兒麻痺！身障男擺攤、拾荒16年捐440萬：希望大家比我幸福

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

學測數Ａ考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

你在臉書上的舉止都被監控！　調查：每個用戶都被2230家公司共享

電梯裡交易畫面全都錄　台中警逮4嫌...主嫌家裡搜出500包毒咖啡

曾演裸露激情戲劇！　日女星婚後被爆「拒露皮膚」沒人找…最後引退

新北食品小貨車衝路邊側翻！13輛機車全倒　駕駛爬出脫困

台灣福斯商旅「頂級露營車」大量到港　現車免等還有優惠

快訊／恭喜洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們的女兒

燒天公爐、撒鐵釘！台中海線怪男大鬧浩天宮　廟婆信徒嚇壞跑光

新娘讓弟弟穿小禮服「當伴娘」！氣氛超嗨　網笑：沒人敢婚鬧了

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

大陸熱門新聞

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

大叔抽菸跑全馬成績超猛　照片瘋傳栽了

滿島光兩岸雜誌風格差很大　網掀熱議

86歲爺把房過戶給金孫　遭兒子媳婦趕出家

揭秘新疆唯一「水怪」故鄉

身障男擺攤、拾荒16年　捐440萬：希望大家幸福

大陸研發出最新冠狀病毒　實驗鼠致死率百分百

女乘客搭計程車留貼身衣物！司機一看嚇壞

諾魯積極喊話願學中文！

河南學生宿舍大火「13人罹難」！

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

地勢險！新疆新滑雪聖地曝光

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

老闆突宣布員工一人發4萬！　10年累計發錢176億　

更多熱門

相關新聞

大陸研發出最新冠狀病毒　實驗鼠致死率百分百

大陸研發出最新冠狀病毒　實驗鼠致死率百分百

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未平息，但中國學術與醫療單位合組的研究團隊本月初發表論文指出，藉由疫情前在穿山甲體內首次發現的毒株，已研發實驗鼠致死率100%的新型冠狀病毒。

杜絕中國牡蠣洗產地要求邊境逐批檢驗

杜絕中國牡蠣洗產地要求邊境逐批檢驗

王毅訪象牙海岸　稱非洲四國堅定支持中國在台灣問題立場

王毅訪象牙海岸　稱非洲四國堅定支持中國在台灣問題立場

被菲防長罵卑劣粗俗！毛寧再強硬回嗆

被菲防長罵卑劣粗俗！毛寧再強硬回嗆

中國人口負成長！紐時：源於性別不平等

中國人口負成長！紐時：源於性別不平等

關鍵字：

王毅維艾拉巴西中國外交部Mauro Vieira

讀者迴響

熱門新聞

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

韓國瑜傻眼　「江傅之爭」引爆國民黨內風暴

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

即／台鐵死傷事故！行人闖鐵軌當場被撞死

大叔抽菸跑全馬成績超猛　照片瘋傳栽了

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面