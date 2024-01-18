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大陸 大陸焦點 特派現場

要小馬可仕多讀書被罵「粗俗」！北京回嗆菲防長：完全正當必要

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕賀賴清德當選台灣總統，引發北京強烈抗議，要他「多讀讀書」。菲律賓國防部長怒批中方發言卑劣粗俗，不僅侮辱小馬可仕和菲國，也是自我貶低。18日，大陸外交部新聞發言人毛寧再度回罵，中方表明嚴正立場是完全正當和必要的，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。

民進黨總統候選人賴清德在2024大選中勝出，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日發出賀文，並罕見以下屆「台灣總統」稱呼賴清德。

中國大陸外交部發言人毛寧16日表示，小馬可仕的言論嚴重違反一中原則，粗暴干涉中國內政，「建議小馬可仕總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈。」

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在當地時間17日發布聲明回應，「不幸的是，中華人民共和國外交部發言人自甘墮落，做出如此卑劣粗俗的發言，侮辱我們的總統和菲律賓國民，在此過程中進一步貶低她自己，以及她所代表的部會和政黨」。

他更表示，「但話說回來，身為一個享有民主社會特權、權利和自由的國家與人民，對於一個跟我們的生活方式格格不入，且總是對國家批准的宣傳與假資訊誇誇其談的政黨和政府系統代言人，會做到這個地步、如此沒格調，我們一點也不應該驚訝。」

鐵歐多洛表示，中國外交部發言人的言論「與品牌形象相符」。他認為這是不幸的，「但我本人並不驚訝。我們，還有全世界，不應有更高的期望」。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

1月18日，大陸外交部發言人毛寧再度回罵，台灣問題是中國核心利益中的核心，牽動14億中國人民的感情，菲方言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方表明嚴正立場是完全正當和必要的，一個中國原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。

毛寧稱，「我們敦促菲方切實遵守中菲建交公報精神，恪守一個中國原則，停止在涉台問題上的錯誤言行。」

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