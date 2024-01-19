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杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

▲立委陳亭妃接獲台南市安南區四草蚵農反映，近年來大量中國牡蠣以洗產地方式從越南借道來台，嚴重影響台灣本土蚵農的生計。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃接獲台南市安南區四草蚵農反映，近年來大量中國牡蠣以洗產地方式從越南借道來台，嚴重影響台灣本土蚵農的生計。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃接獲台南市安南區四草蚵農反映，近年來大量中國牡蠣以洗產地方式從越南借道來台，嚴重影響台灣本土蚵農的生計，更令人擔憂可能還有重金屬食安破口隱憂問題。

立委陳亭妃隨即向關務署調出近年從越南進口牡蠣統計數量：2019年201公噸、2020年1306公噸、2021年1660公噸、2022年2809公噸、2023年3937公噸，竟然發現近5年從越南牡蠣進口數量暴增近20倍，從眾多的訊息中判斷，極有可能是中國的牡蠣到越南洗產地，由於目前台灣是禁止中國的牡蠣進口，所以如果是有中國的牡蠣進口到越南洗產地，利用魚目混珠的方式來蒙騙，農業部、衛福部等相關單位應該要有所作為，否則將會影響到台灣蚵農的生存權，也影響到人民食安的問題。

陳亭妃指出，目前我們的農業部水產試驗所研發的「牡蠣產地鑑定技術」已經可以利用儀器檢驗出是台灣的牡蠣還是越南的牡蠣，可以杜絕產地標示不實問題，所以為了要防止蚵農與人民的擔憂。

陳亭妃要求政府應該加強兩個環節，第一、邊境檢驗，第二、市場檢驗。首先農業部必須先做宣示，利用加強邊境檢驗的強度來解除大家對於中國牡蠣洗產地的疑慮，立即改變檢驗模式，從抽檢變成逐批檢驗，因為只要在邊境檢驗出不是越南牡蠣，就必須退回到海關，重新要求提供牡蠣產地證明的相關資料；另外就是進口到台灣之後，市場端的部分，農業部必須嚴格把關，要求產地標示，越南牡蠣就是越南牡蠣不能混充為台灣牡蠣，因為品質等級完全不同，必須讓民眾有知的權利，所以農業部、衛福部必須給予地方政府預算，立即啟動市場檢驗。

陳亭妃進一步表示，兩個環節雙管並用，才能徹底杜絕中國牡蠣洗產地以及越南牡蠣混充台灣牡蠣在市場販賣的情事發生，農業部、衛福部必須嚴格把關，讓良幣驅逐劣幣，不僅確保台灣蚵農的生計，也讓國人可以安心享用真正的台灣國產牡蠣。

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