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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅訪象牙海岸　稱非洲四國堅定支持中國在台灣問題立場

▲▼王毅18日在訪非最後一站象牙海岸。（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲王毅18日在訪非最後一站象牙海岸。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸外交部網站公布，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅18日在訪非最後一站象牙海岸（陸稱科特迪瓦）首都阿比讓，與象牙海岸外長阿多姆舉行會談。阿多姆重申，象牙海岸恪守一個中國原則，認為中國領土不可分割，支持中國在南海問題上捍衛正當權益。

王毅表示，象牙海岸是他這次新年非洲之行的結束站。一路走來，充分感受到非洲國家的熱情友善和中非之間的牢固互信。到訪非洲四國領導人都第一時間、態度鮮明地公開堅定支持中國政府在台灣問題上的立場，支持中方維護國家主權和領土完整，充分彰顯了中非相互支持的優良傳統。

阿多姆稱，感謝中方始終傾聽象牙海岸需求、為各領域發展提供寶貴支持。在中國幫助下，三座體育場按時交付、六輛電動巴士順利抵象，為象成功舉辦「非洲盃」足球賽作出不可或缺貢獻。象牙海岸願繼續發展富有活力的科中關係，進一步拓展互利合作，借鏡中國先進經驗，找到符合科國情、具科特色的現代化道路。

阿多姆表示，中方始終對非真誠友好，秉持共商共建共享原則進行對非合作。非洲期待以新屆中非合作論壇會議為契機，深化雙方各領域合作，實現互利共贏。

王毅說，中象是發展振興道路上的朋友和夥伴，兩國互利合作取得豐碩成果。我們很高興為象牙海岸成功舉辦「非洲盃」作出了中國貢獻，願同象方一道，以兩國元首重要共識為指引，規劃推進各領域務實合作，開闢新時代中科關係新前景。

王毅強調，中方將繼續秉持真實親誠理念，加強同非洲的發展戰略對接和治國理政經驗交流，引領中非合作繼續走在時代前列，構建更加緊密的中非命運共同體，加快實現中非共同現代化。

雙方就經貿投資、基礎建設、教育訓練、農業等廣泛領域合作交換意見，將共同推動中科務實合作提質增效。雙方共同見證簽署中國政府就支持「非洲盃」舉辦向科特迪瓦政府贈送的電動巴士交接證書。

雙方會後還發表了兩國外長的聯合公報，公報表示，兩國外長正面評價中科長期友好、相互支持的雙邊關係，表示將繼續在涉及彼此核心利益議題上堅定地相互支持。象方重申一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分。

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關鍵字：

中國外交部長象牙海岸中非合作友好關係

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