中獎了！金門女花8千IG購物抽獎「中獎率100%」　慘被騙20萬

▲中獎詐騙捲土重來，金門女遭詐20萬895元。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門女子「小美」在IG收到暱稱「拾柒攝像館」抽獎資格通知，表示只要購買產品，就能參加抽獎，中獎率高達100％，小美立即花8千元購物，抽中15萬大獎，為了把大獎領回，小美繼續依指示匯出多筆帳款，驚覺受騙時，已損失20萬895元。金門縣警局呼籲，近來受理沈寂多年的中獎詐騙已結合社群媒體捲土重來，伺機詐騙民眾，民眾接獲中獎通知時，務必小心查證，以免被詐騙。

居住金門的女子小美於本(1)月16日，收到IG暱稱「拾柒攝像館」抽獎資格通知，跟對方聯繫後被告知，只要購買該公司產品就能參加抽獎，且中獎率100％，小美立即網路轉帳3筆共8千元購買吹風機等物，隨即對方便回傳中獎通知及QR CODE，小美掃描連結後確定自己中現金15萬大獎，相當開心。

對方又要求再匯款2萬元進行「實名認證」，佯稱確認後會連同獎金一併歸還。小美依指示匯款後，查詢自己帳戶並無收到中獎的15萬元款項，就以IG私訊詢問，對方指示要加LINE跟銀行「林嘉偉」專員連繫，「林嘉偉」專員再轉介系統工程部專員，工程部專員表示帳戶要認證重啟及匯款到指定帳戶才能收到中獎款項。

小美後續又匯出7筆款項到指定戶頭，直到帳戶金額轉出一空，還未收到中獎款項，才警覺被詐騙，共遭詐騙20萬0895元，後悔不已。

金城分局提醒，民眾接獲來路不明訊息應小心查證，尤其在未查明訊息正確性及來源之前，千萬不要貿然進匯款動作，切莫因聽信鉅額獎金而掉入詐騙圈套。