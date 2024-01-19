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社會 社會焦點 保障人權

小三通超重將拒載！「跑單幫」貨物塞爆水頭港　乾貨利潤3到4倍

▲▼小三通「跑單幫」興起。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小三通「跑單幫」興起。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

年節將近，「跑單幫」藉金門小三通來往兩岸，業者帶著金門高粱、螺螄粉、香菇等熱門品項回台，賺取高達3到4倍的價差，然而大量貨品不僅塞爆水頭港，更堆到馬路上阻礙交通，甚至有人把公車當成貨車，大量運送貨物，造成其他乘客困擾。對於這些亂象，金門縣港務處將限制每人行李限重27公斤，超重就會被拒載。

小三通是「離島」金門、馬祖，與中國的廈門、福州進行人員、貨品及金融等雙向往來重要交通，從去年1月7日重啟之後至今搭乘人數77391人次，不但方便了兩岸人貨交流，也造就一些亂象，其中以跑單幫更是興起行業。

在金門小三通「跑單幫」是一群專門外出往來各地，販賣貨物牟取利潤的人，藉由金門跟中國兩岸貨物的交流，從中賺取價差，尤其年節將至乾貨用量大增，順著小三通地利之便，順勢掀起一波帶貨潮，跑單幫表示「目前小三通金門高粱最夯啊」，除了高粱酒還有乾香菇也超夯，其中的價差也非常大，以出口來看，現在流行的金門高粱酒千日醇，在免稅商店售價約500元左右，但到了中國就可以賣到750元到800元。

業者說，「轉到進口來說，台灣人喜愛的螺螄粉在中國一包約45元，賣到金門則落在100元左右在台灣需要180元，香菇的價格更是驚人，中國一斤售價約在350元到400元，但台灣的售價在800元到1200元，足足多出了3到4倍」。

豐厚的利潤也引發許多亂象，小三通旅客一下船，每個人大包小包裝的都是貨品，塞爆水頭港浮動碼頭，更扯的是馬路邊一箱又一箱的貨物，大的小的通通有，有的堆到滿出來甚至都放到馬路上去，還有人開車到停車場，後車廂一樣放了不少貨物，更有人把公車當成貨車大量運送貨物。

▲▼小三通「跑單幫」興起。（圖／記者林名揚翻攝）

針對這些跑單幫業者，金廈小三通也有新規定！小三通旅客行李將有重量限制，每人行李限重27公斤，另外包括行李長、寬也有所規範，請民眾留意避免因遭拒載影響出遊心情。

另外對於行李超重，是否可以比照飛機托運行李一樣收超重費即可，金門縣港務處表示，現階段不行，旅客超過限制或者超重的行李，會被拒載。

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